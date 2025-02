El PSPV acusa el PP de “llevar-se la careta” amb el model de finançament

La reforma del model de finançament autonòmic torna al focus de l’activitat política i, amb això, a ser part del xoc declaratiu. En este, el PSPV ha pres les paraules d’Alberto Núñez Feijóo en què es compromet al fet que la despoblació siga un criteri que calga tindre en compte en el nou sistema de finançament per a recriminar-li que els criteris que defén el PP en esta reforma són “verí per a la Comunitat Valenciana”.

Este nou episodi té el seu origen en el document que va enviar el Ministeri d’Hisenda a les autonomies fa dos setmanes juntament amb la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera. En este es mostraven algunes consideracions amb què hauria de comptar el nou sistema de finançament, basat en la població ajustada per a calcular el repartiment de recursos i sense el criteri de la despoblació dins de les variants correctives.

Eliminar este assumpte correctiu beneficiaria la Comunitat Valenciana, a la qual li afavorix un sistema basat en el repartiment per habitant. No obstant això, diumenge, a Saragossa, Feijóo va assenyalar, en la seua intervenció, el seu suport al fet que el nou model tinga entre els seus paràmetres de càlcul la despoblació, la dispersió geogràfica i l’envelliment. “Han de ser inclosos en qualsevol sistema de finançament d’una comunitat autònoma”, perquè, segons va explicar, “són criteris solidaris amb l’Espanya constitucional”.

Estos tres elements perjudicarien la Comunitat Valenciana en el repartiment, i per este motiu el PSPV ha eixit a l’ofensiva este dilluns en un tema en el qual feia diversos mesos que estaven a la defensiva. “El PP s’ha llevat la careta”, ha indicat Rosa Peris, presidenta del Grup Socialista en les Corts, que ha insistit en el fet que els elements que demana incorporar Feijóo en el model són “verí” per a les arques públiques valencianes.

Alçar la veu

“Els criteris defesos per Feijóo per al nou model de finançament són la despoblació, l’envelliment i la dispersió, i tots estos van en contra del que necessita la Comunitat Valenciana”, ha destacat Peris, que ha recriminat al Partit Popular que “diga no a la quitació del deute, no als lliuraments a compte, no a les ajudes de la dana i que damunt ara defenga un model que ens perjudica a tots els valencians i valencianes”.

Així mateix, ha vinculat les declaracions de Feijóo com “una mostra més que Mazón se n’ha d’anar per irresponsable” i li ha reclamat que “done la cara i explique quin és el seu model de finançament”. “Mazón ha d’alçar la veu per a dir-li a Feijóo que eixos criteris que defén igual li van bé a Galícia, però que són la mort financera per a la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat.

