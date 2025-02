Torrent avança les obres del pas sobre el barranc de l’Horteta a la Font de la Teula

Les obres de reconstrucció dels passos elevats sobre el barranc de l’Horteta a Torrent continuen avançant a bon ritme. Una de les actuacions més destacades que està duent a terme la Conselleria d’Agricultura es localitza a la Font de la Teula, en la confluència dels carrers Alcúdia i Camí de la Vereda, a on el barranc encara és conegut com el barranc de Cortixelles.

Este pas va ser arrasat per la barrancada produïda per la dana del 29 d’octubre, que va deixar incomunicats els veïns de la Font de la Teula, Corral dels Franxos i càmping La Piràmide amb el Corral de Manyes, Masia Pavía, Font de Manyes i sobretot, amb el camí de Barbeta i Fatxardet, que unix estos nuclis de població disseminada amb Torrent, a través de la carretera de Montserrat. Amb esta important actuació de la Conselleria d’Agricultura, veïns i agricultors recuperaran la comunicació anterior a la dana.

Els treballs, executats per l’empresa PAVASAL, inclouen la instal·lació de marcs de 2 metres d’altura que permetran el pas de l’aigua del barranc per davall de la nova carretera. D’esta manera, igual que en el pas de Xarcos Secs, s’ampliarà el cabal d’aigua que podrà circular sense que la carretera es veja afectada en la majoria dels episodis de pluja habituals. A més, també es reposaran els servicis que discorrien sota la via, com el subministrament d’aigua dels pous.

El regidor de l’Àrea de Govern d’Urbanisme, Vivenda i Medi Ambient, José Francisco Gozalvo, ha destacat la importància d’esta actuació: “La recuperació d’este pas és fonamental per a garantir la mobilitat i la seguretat dels nostres veïns i agricultors. Continuem treballant en la millora de la infraestructura rural de Torrent, que és vital tant per a l’economia agrària com per als qui residixen en les nostres zones rústiques”.

Amb esta iniciativa, l’Ajuntament de Torrent reafirma el seu compromís amb la recuperació i el manteniment dels camins rurals, gràcies a la Conselleria d’Agricultura, per tal d’assegurar la connectivitat de les àrees afectades per la dana i reforçar les infraestructures del municipi davant de futures inclemències meteorològiques i barrancades.

Suscríbete para seguir leyendo