Vox amenaça novament de bloquejar els pressupostos del Consell a dies de la seua presentació

El president de Vox, Santiago Abascal, ha reeditat, este cap de setmana, la seua amenaça de bloqueig als pressupostos autonòmics allà a on el PP depén dels seus vots, com és el cas de les Corts Valencianes. Ho fa a dies que el Consell de Carlos Mazón presente el projecte de llei de pressupostos per a 2025, condicionats enguany per la reconstrucció després de la dana, i que es preveu per a la setmana que ve.

Abascal, que este dissabte va reunir a Madrid els líders ultradretans europeus, participava este diumenge a Múrcia en un dinar amb afiliats i simpatitzants. Abans d’eixe dinar, Abascal va dir “amb total rotunditat” que no s’aprovaran els pressupostos en cap regió en els quals depenguen de Vox i en els quals no tinguen “una garantia explícita i una ruptura clara dels pactes de populars i socialistes a Brussel·les”. “Una distància d’eixos partits populars regionals amb eixos pactes compromesos amb la dictadura verda i compromesos amb la immigració massiva”. Consultat el Grup Parlamentari de Vox en les Corts sobre una possible excepció valenciana, es remeten a les declaracions realitzades pel dirigent nacional i rebutgen afegir qualsevol matís.

És el cas de la Regió de Múrcia, a on els pressupostos no han pogut aprovar-se després de la ruptura de govern entre el PP i Vox. També pot ocórrer a la C. Valenciana, a on el PP depén dels vots de Vox, i el Consell ja va prorrogar els pressupostos, com a Extremadura.

Immigració il·legal i polítiques verdes

El líder de Vox, que ja va trencar els governs autonòmics el juliol de l’any passat, per motius similars, es referix a la inseguretat que viu Espanya. “Veiem com els periòdics comencen a arreplegar la realitat, els crims cada vegada més nombrosos a Múrcia, associats en massa casos a la immigració il·legal”, va assenyalar sobre Múrcia este diumenge.

Abascal, el dia que va anunciar la ruptura dels governs autonòmics / Levante-EMV

Un altre dels motius d’eixa ruptura amb els governs del PP han sigut les polítiques associades al Pacte Verd, “que arruïnen amb tota mena de traves els agricultors i amb tota mena de traves una política justa de l’aigua”, assegurava el dirigent.

Per tot això, Abascal ha exigit “mesures concretes reflectides en el pressupost”, “una declaració explícita i contundent, inequívoca”, perquè el seu partit done suport als pressupostos. “Si no tenim eixa garantia, per a poder mostrar que no serem enganyats en esta ocasió, no té cap sentit”. “Volem una declaració explícita de ruptura amb els compromisos amb la immigració massiva de Brussel·les i amb els compromisos de Brussel·les amb el Pacte Verd”, assevera.

