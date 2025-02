El 90 % dels municipis de la Ribera ja registra més defuncions que naixements

En el 90 % dels municipis de la Ribera es produïxen més defuncions que naixements. L’any 2023, últim exercici sobre el qual s’han publicat dades, només en cinc localitats els índexs de natalitat van superar els de mortalitat. En el conjunt de la comarca, este creixement vegetatiu negatiu s’arrossega durant més d’una dècada. Tan sols els moviments migratoris compensen esta tendència i permeten que la població augmente, encara que no en totes les ciutats.

L’últim informe demogràfic elaborat per l’Institut Valencià d’Estadística, el contingut del qual s’ha donat a conéixer recentment, posa de manifest que la majoria dels municipis de la Ribera van perdre habitants durant l’any 2023 si no es té en compte l’arribada de nous veïns. En quaranta-dos dels quaranta-set, el nombre de defuncions va superar el de naixements.

En concret, al llarg d’este exercici, van perdre la vida 3.153 veïns de la comarca, mentres que només van nàixer 2.212 persones. És a dir, es va produir quasi un miler de morts més. Una dada molt similar al d’anys anteriors, ja que en 2022 la dada va ascendir a 1.126, mentres que la diferència entre morts i nascuts es va situar en 1.040 en 2021.

Diferència mínima

Si es tira la vista arrere, la tendència continua. De fet, es prolonga durant més d’una dècada. Segons les dades recopilades per l’Institut Valencià d’Estadística, 2012 va ser el primer any en què la comarca va registrar més defuncions que naixements. En aquella ocasió, la diferència va ser mínima (2.951 enfront de 2.921).

No obstant això, al llarg de la dècada passada, el nombre de morts va anar en augment, mentres que el de naixements es va reduir progressivament. L’informe demogràfic no deixa lloc a dubtes. Els anys 2020, 2021, 2022 i 2023 es van saldar amb més de tres mil decessos, cada un d’estos. Això suposa els registres més elevats de la sèrie històrica. La comarca té ara més habitants que fa vint anys a causa de l’arribada de veïns nous i, en consonància amb això, cada any mor un major nombre de persones. No obstant això, les condicions socioeconòmiques conviden, cada vegada menys, a formar noves famílies o, almenys, les empetitixen. Mentres que en 2011 van nàixer a la Ribera 3.145 bebés, entre 2020 i 2023 la xifra es va situar lleugerament per damunt dels dos mil dos-cents.

Per localitats

A pesar que els índexs de mortalitat superen els de natalitat en termes generals, hi ha cinc municipis que es van escapar d’esta tendència l’any 2023. Montserrat, localitat que ha liderat durant les últimes dècades l’expansió demogràfica de la Ribera, va registrar cinquanta-dos defuncions este exercici, mentres que el nombre de naixements va ascendir a huitanta-tres. L’Alcúdia i Almussafes també van tancar este període amb un creixement vegetatiu positiu al nàixer set persones més de les que van morir. Benicull, amb tres, i Alfarb, amb dos, van ser les altres dos excepcions de l’estadística.

