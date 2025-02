La C. Valenciana perd en un any 8.000 pisos de lloguer per l’auge del mercat d’habitacions

La Comunitat Valenciana ha perdut 8.000 pisos de lloguer en un any. Este enfonsament de l’oferta ha provocat que cada vivenda que ix al mercat genere l’interés de 97 famílies, segons revela una anàlisi de l’Observatori del lloguer de la Fundación Alquiler Seguro. En els últims cinc anys, l’oferta ha passat de 118.633 vivendes a 85.297. La reducció es deu en part al fet que els propietaris estan desviant l’oferta del lloguer tradicional a l’arrendament per habitacions “per a guanyar el doble”, segons el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València.

El nombre de vivendes de lloguer a la Comunitat Valenciana ha passat, en un any, de 93.250 a 85.297. De manera paral·lela, pràcticament s’ha doblat la pressió de la demanda. L’informe de la Fundación Alquiler Seguro apunta que, a principis de 2024, cada anunci d’un pis per a llogar generava, en deu dies, l’interés de 57 persones, i ara la xifra ha pujat a 97. La pressió en la província de València és més alta, amb 125 persones que contacten amb la immobiliària per cada pis. Esta pressió del lloguer “reflectix l’enorme desequilibri que hi ha en el mercat, perquè el nombre de contactes per vivenda en deu dies hauria d’oscil·lar entre 10 i 15”, segons l’anàlisi.

Alça de preus

Este desequilibri del mercat està darrere de l’alça dels preus de les rendes. El lloguer mitjà d’un pis a la Comunitat Valenciana costa 973 euros, enfront de 861 euros que valia l’any passat. En la província de València, l’alça en els últims mesos és del 15 % i el cost mitjà dels arrendaments és de 1.044 euros al mes. A Alacant, la pujada és del 10 % (amb lloguers a 973 euros al mes), i a Castelló, l’increment és del 5,8 % (690 euros).

Edificis de vivendes en el PAI de Malilla / Francisco Calabuig

Habitacions

Vicente Díez, portaveu del Col·legi d’API de València, explica que, darrere de la reducció de l’oferta, “no hi ha un factor únic”. “Darrere hi ha el transvasament de vivenda al mercat del lloguer turístic i per temporada, i sobretot al d’habitacions. Els propietaris poden obtindre un 15 % més al mes amb lloguers de temporada. En el cas del lloguer per habitacions, guanyen el doble. Molta gent se n’ha passat al lloguer per habitacions perquè tenen més seguretat jurídica i poden accedir a les zones comunes de la vivenda”, destaca Díez. En la ciutat de València ja hi ha 2.640 habitacions de lloguer; a Alacant, 973, i a Castelló, 652.

Pisos turístics

Segons la Fundación Alquiler Seguro, si els pisos turístics de la ciutat de València tornaren al mercat de l’arrendament residencial, l’oferta augmentaria un 9,88 %. Els districtes amb més pes en esta mena de vivendes són Ciutat Vella (6,2 %), Poblats Marítims (4,3 %) i l’Eixample (2,14 %). Les zones a on més augmentaria l’oferta si les vivendes turístiques passaren a residencial serien Ciutat Vella (amb un increment del 30,7 %), Poblats Marítims (25,9 %), l’Eixample (13,4 %) i Extramurs (11,8 %).

La Fundación Alquiler Seguro (lligada a l’empresa Alquiler Seguro) subratlla que la Llei de vivenda aprovada en 2023 ha agreujat la tensió del mercat. En el conjunt d’Espanya, l’any passat van eixir al mercat de lloguer residencial 717.338 vivendes, 96.512 menys que en 2023.

