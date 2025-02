El Consell estudiarà “cas per cas” com repartir l’alumnat després de la consulta de llengua

“Dos llengües, una Comunitat”. És el lema amb el qual el Consell ha presentat este dimarts la campanya per a promocionar la consulta per a l’elecció de la llengua base en les aules dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. Esta arrancarà el pròxim 25 de febrer i acabarà el 4 de març, amb crida del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a la participació com una “fita de la convivència”, però amb dubtes sobre què implicarà l’aterratge dels resultats en l’organització de les aules, cosa que s’haurà d’estudiar “cas per cas”.

“La casuística pot ser variada”, ha assenyalat el conseller d’Educació, José Antonio Rovira. Les famílies podran votar la llengua base dels seus fills per al pròxim curs i a partir d’esta s’organitzaran les aules. No obstant això, es poden donar situacions com que en un mateix curs hi haja un percentatge elevats d’alumnes que vulguen en una llengua i un altre xicotet percentatge en l’altra, la qual cosa podria implicar, segons ha explicat Rovira, que es cree un altre grup específic, se li oferisca un canvi de centre o, fins i tot, s’habilite una adaptació curricular.

De moment, davant dels dubtes i a falta dels resultats, el conseller ha indicat que Educació analitzarà “cas per cas”, si bé, ha admés que el que tindrà és un augment en el cost econòmic. La Generalitat ja ho té assumit, ha insistit Rovira, que també ha donat quasi per segur que al final el procés el que comportarà és un increment dels grups. Quants és encara un misteri. “A partir del resultat de la consulta es determinaran quants grups hi haurà, la planificació es farà exclusivament a partir de la voluntat expressada per les famílies”, ha indicat Mazón.

La importància del projecte per a l’actual executiu autonòmic es demostra amb el fet de llançar la campanya des del Palau de la Generalitat. “Una de les principals fites d’este govern és l’avanç de la llibertat en l’àmbit educatiu, era un dels nostres compromisos i l’hem complit”, ha assenyalat el cap del Consell, que ha remarcat que, amb esta consulta, habilitada després de l’aprovació de la Llei de llibertat educativa en juny per PP i Vox, s’ha recuperat “l’esperit de consens, la convivència i l’equilibri”.

Així, Mazón ha contraposat esta nova legislació amb la del plurilingüisme del Botànic, de la qual ha assegurat que va substituir “la possibilitat que en un centre pogueren conviure les línies en castellà i valencià per un únic model” que, segons ha assenyalat, obviava “la diversitat sociolingüística”. “Enfront del model de pensament únic, hem recuperat la pluralitat i li hem retornat a les famílies el fet de poder decidir sobre els seus fills”, ha agregat.

