La delinqüència baixa un 4,5 % a València en l’últim any

La ciutat de València trenca amb la tendència alcista registrada en els últims anys en les dades d’infraccions penals i de criminalitat convencional, segons es desprén de les dades publicades pel Ministeri de l’Interior en relació amb el balanç de criminalitat de l’últim trimestre de l’any 2024. Segons este balanç, València va registrar en els 12 mesos de 2024 un descens general de la criminalitat del 4,5 % respecte al mateix període de temps de l’any 2023.

L’aposta de l’actual govern de l’alcaldessa María José Catalá per millorar la seguretat en la ciutat ha aconseguit trencar la tendència alcista amb increments que van arribar a ser d’un augment de la delinqüència en la ciutat d’entre el 34 % i el 15 % en els mandats anteriors.

El balanç general de criminalitat convencional de 2023 es va tancar a València amb un increment del 0,2 % enfront de 2022, i el de 2022, amb una pujada del 15 % enfront de 2021. Per tant, les dades de l’any 2024, amb una baixada del 4,5 %, suposen una ruptura de l’ascens dels delictes comesos en la ciutat en els últims quatre anys.

Millor que la resta d’Espanya

Mentres que la criminalitat convencional en tot Espanya va disminuir un 0,1 %, segons el balanç de criminalitat, en la ciutat de València va disminuir un 4,5 %. I pel que respecta als robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que és el delicte en el qual s’enquadren els encastaments, en la ciutat de València va disminuir un 11,1 %. També han baixat un 6,5 % els furts.

Al respecte, el regidor de Policia Local, Jesús Carbonell, ha assegurat que “s’ha aconseguit trencar amb una tendència preocupant en els últims anys, i s’ha fet gràcies al treball dels Cossos i Forces de Seguretat i a la implementació de mesures preventives com la instal·lació de càmeres o la posada en marxa de la nova unitat USAP amb més presència policial”.

Cautela davant de les dades

No obstant això, Carbonell ha manifestat que cal valorar estes dades amb “cautela”, perquè “la delinqüència és molt canviant i cal estar contínuament previngut i actualitzant els recursos personals i tècnics dels professionals de la seguretat”.

En este sentit, ha destacat que “l’Ajuntament de València ha escomés una ampliació de la plantilla de la Policia Local amb 207 agents nous, una quarta part dels quals ja estan en ple servici i la resta ho farà pròximament, i s’han augmentat les inversions destinades a seguretat ciutadana un 56,6 %, amb inversions com 2,1 milions per a la instal·lació de noves càmeres de seguretat, així com l’adquisició d’equipaments i vehicles, a més de la dotació pressupostària per a la construcció d’una nova comissaria de Policia Local a Malilla”.

Reforç els caps de setmana

A més, mesures com el nou protocol d’horaris, que permetrà més presència policial els caps de setmana, poden contribuir a donar continuïtat a les bones dades, explica Carbonell. Quant a la policia de barri, Carbonell ha respost a l’oposició que “es tracta d’una modalitat que va ser aplicada per primera vegada pel Partit Popular i que en els anys de Govern del Rialto va vore minvats els seus efectius fins a desaparéixer en molts d’estos”.

Finalment, ha recordat, quant a les càmeres de seguretat, que els anteriors governs d’esquerra no estaven a favor d’estes durant els seus dos mandats, “per la qual cosa ens congratulem del seu canvi de posició, ja que es tracta d’una mesura impulsada pel Govern de l’alcaldessa María José Catalá, la implantació de la qual serà progressiva”.

