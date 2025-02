Mazón executa 142 milions menys d’inversió en el seu primer any complet en el Palau

El primer exercici pressupostari complet del Consell de Carlos Mazón acaba amb una execució d’inversions inferior que l’any anterior. En concret, en 2024 es van reconéixer obligacions per valor de 1.900 milions, sumant les inversions reals i les transferències de capital. En 2023, any del canvi de govern (el nou Consell de PP i Vox va entrar en juliol), es van executar 2.042 milions en estos conceptes, la qual cosa deixa una caiguda del 7 % en este últim exercici.

És un dels resultats de l’execució pressupostària, amb dades provisionals del mes de desembre, dels primers comptes elaborats pel Consell. L’executiu de Mazón, en la presentació dels comptes, va defendre el rigor del projecte de pressupostos, a on es preveia una inversió inferior per a evitar, precisament, “inversions fictícies” i que el percentatge d’execució quedara molt per davall del pressupostat.

Finalment, l’any de la dana, l’execució en operacions de capital ha sigut inferior. Si s’observa únicament el capítol d’inversions reals, pràcticament queden a l’una. El percentatge d’execució és més alt, del 52 % enfront del 46,5 % de l’any anterior, atés el menor pressupost, però la inversió realment executada és a penes deu milions d’euros superior: passa de 838 a 848 milions. El capítol 7, les transferències de capital (inversions indirectes executades per tercers, el sector públic i persones físiques i jurídiques) deixa un retrocés de 152 milions.

Si es posa el focus en les inversions executades directament per l’Administració autonòmica (reals), en Sanitat es produïx una baixada de quasi 40 milions (de 338 a 299 milions en 2024); en Educació, les inversions reals augmenten de 70 milions a 98; en Vivenda, Servicis Socials, Igualtat, que en 2023 estaven segregades en dos conselleries, hi ha un descens de 53 milions a 38,5, aproximadament. També hi ha una caiguda important en Agricultura, que passa en un any de quasi 70 milions a 30 milions. La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública creix també de 138 a 151 milions.

Deute disparat

Al marge de les dades d’inversions, les dades d’execució pressupostària revelen que, en 2024, els gastos financers (interessos del deute) creixen més del doble: passen de 406 milions a 863. En total, del pressupost autonòmic van eixir 9.603 milions per a atendre el servici del deute, quasi tres mil milions més que l’any anterior.

D’altra banda, els gastos de personal (la nòmina de tots els funcionaris i treballadors al servici de l’Administració autonòmica) van créixer en 2024 en quasi 608 milions fins a arribar als 8.567 milions d’euros, el capítol més destacat (deute al marge) dels 32.308 milions d’obligacions reconegudes.

