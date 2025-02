El projecte del tren preveu mantindre els túnels de Xeraco i Gandia en via única

Durant anys s’ha especulat amb la complexitat tècnica i els molts problemes que segurament hauria implicat escometre una obra com la de duplicar la via fèrria en el túnel d’accés a l’estació de Gandia. Això, probablement, s’hauria d’haver fet obrint en canal el carrer Perú, amb molts edificis de vivendes en l’àrea d’afecció, però ara s’ha sabut que, almenys de moment, eixa actuació no es preveu en el projecte de duplicació de la via fèrria entre Cullera i Gandia.

La recentment publicada declaració d’impacte ambiental (DIA) d’eixa obra, que per fi permet desbloquejar els tràmits, abasta des de l’estació de Cullera fins a l’antiga de mercaderies de Gandia, situada en el polígon Alcodar. Precisament a partir d’eixe punt arranca el túnel que conclou en l’estació subterrània de Gandia, però eixe tram baix terra ha quedat fora de l’estudi. Per tant, quan l’obra estiga executada, i per a això encara no hi ha data, els trens continuaran entrant i eixint de Gandia per eixe ramal de via única.

A Xeraco està l’altre punt complex d’este projecte, atés que la via fèrria també creua allí una zona urbana mitjançant un túnel. En este cas, la DIA assenyala amb claredat que no es desdoblarà eixe pas subterrani i planteja dos alternatives. La primera és no fer res en eixa zona i que els trens, com a Gandia, continuen circulant per via única en eixe tram curt, amb tots els sistemes de seguretat que això requerix. La segona alternativa, que encariria notablement l’execució del projecte, apunta a un traçat ferroviari nou, amb una variant per l’oest del nucli urbà, que seria de doble via i que, probablement, obligaria a construir també una nova estació. Ací, els tècnics apunten a la realització d’estudis nous, la qual cosa induïx a pensar que, almenys en una primera fase, s’optaria per mantindre el túnel en via única per al pas de combois cap a i des de Gandia.

Tant a Xeraco com a Gandia, els responsables municipals respiren alleujats, perquè hi havia un cert temor a l’envergadura i les repercussions d’unes obres que haurien posat potes enlaire una part molt significativa dels dos nuclis urbans durant molt de temps.

Si finalment el projecte s’executa sense duplicar els traçats ferroviaris en els túnels, els experts consideren que no afectaria significativament l’increment de les prestacions que el conjunt d’esta obra pretén imprimir a la via Gandia-Silla, fins i tot en el cas que s’incorporaren, com és previsible, combois de mercaderies que circularien en hores d’escassa o nul·la freqüència de viatgers.

L’ampliació, cap a l’est

La DIA, que posa moltes condicions a este projecte, però que en permet l’execució, assenyala que l’ampliació de la infraestructura ferroviària per al pas simultani de trens en les dos direccions es faria en una franja situada a l’est, excepte excepcions, i que es remodelarien les estacions de Cullera i de Tavernes de la Valldigna. Esta última està precisament en fase de millora, però amb les obres paralitzades des de fa mesos.

Gandia considera imprescindible que este projecte seguisca avant i es duga a terme per a no quedar despenjada del pla del Govern d’Espanya per a ampliar i modernitzar el transport ferroviari de passatgers i de mercaderies.

Suscríbete para seguir leyendo