Reclamen a Sagunt una mobilitat pensada en el vianant

L’Associació Veïnal La Victòria li ha traslladat a l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, una sèrie de preocupacions relatives a la mobilitat i l’ocupació de l’espai públic en la ciutat. En una reunió al costat del regidor de Mobilitat Urbana, Javier Raro, han demanat un major respecte per la figura del vianant en estos dos àmbits.

Per això, ha demanat que es complisca “de manera estricta” l’“ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires i altres elements auxiliars”, perquè, segons opinen els seus integrants, “tot i que esta ordenança es va aprovar fa anys, es continuen produint abusos per part de determinats establiments a l’hora d’ocupar l’espai que és de tots i de totes”, remarquen.

En este sentit, reclamen que “en cap cas” puga sobrepassar-se, en terrasses en via pública, el 150 % de l’aforament autoritzat a l’establiment d’hostaleria o restauració al qual es vincula, tal com assenyala l’article 35 de l’ordenança. També demana que no s’utilitze el domini públic com a magatzem o lloc de depòsit del mobiliari de la terrassa, “el qual ha de ser retirat diàriament una vegada finalitzat l’horari autoritzat, una cosa que no sempre es complix, tal com marca l’ordenança en l’article 47”, diuen. Igualment, li van sol·licitar a l’alcalde el compliment de l’article 26, que obliga al fet que les terrasses tinguen senyalitzats els seus límits mitjançant pintura en el paviment, “cosa que seguix sense fer-se”, assenyalen en un comunicat.

Vorera, en l’avinguda Periodista Azzati del Port de Sagunt / Daniel Tortajada

Voreres xicotetes

L’entitat veïnal La Victòria ha criticat “les nombroses voreres xicotetes o els passos de vianants no pensats per a l’usuari, sinó per als vehicles” i li ha demanat a l’alcalde que es prohibisca per defecte l’aparcament i la circulació de vehicles per zones per als vianants, així com l’eliminació de les “voreres-bici, uns pseudocarrils dibuixats en voreres que limiten l’espai per als vianants i creen un alt grau de confusió”, diuen.

També ha sol·licitat que se situe un pas per als vianants en la cantonada de tots els encreuaments de carrers, així com que els passos se situen en línia recta amb les voreres, no reculats. En esta línia, l’Associació reclama els passos per als vianants elevats a l’altura de les voreres, “i convertir els que estan simplement pintats sobre l’asfalt en les excepcions. Mai eixos passos sobreelevats poden ser considerats un obstacle”, indiquen.

Finalment, l’entitat ha reclamat la millora de les voreres de l’avinguda Periodista Azzati del Port de Sagunt, “amb voreres insuficients i sense vorades rebaixades”.

