Un tribunal condemna Compromís per l’acomiadament improcedent d’una assessora en les Corts

El Jutjat Social núm. 18 de València ha condemnat el Grup Parlamentari de Compromís en les Corts per l’acomiadament improcedent d’una de les assessores de la formació en la cambra autonòmica. La coalició la va acomiadar justificant causes econòmiques, a causa de la pèrdua de subvencions després de les eleccions de maig de 2023, cosa que va ocórrer també amb altres dos treballadors; no obstant això, el tribunal ha donat la raó a la treballadora, que va demandar l’acomiadament, i l’ha considerat improcedent, un fet que obliga el partit a pagar-li una indemnització.

El canvi de legislatura fa any i mig va ser complicat per a l’esquerra valenciana. Les urnes van trencar la majoria que havia permés formar el Govern del Botànic en 2015. El colp electoral el va notar Compromís en el seu grup parlamentari, que va passar dels 17 diputats obtinguts en 2019 a 15. Però a més dels noms i rostres més coneguts de la coalició, el sisme es va sentir en alguns dels seus treballadors que exercien funcions d’assessorament des d’anys arrere.

Perquè una pèrdua de diputats és també un descens d’ingressos econòmics. Eixa va ser la justificació que va donar Compromís per a prescindir d’una de les seues assessores, contractada en 2016, assenyalant que tenien prevista una baixada de les subvencions electorals al passar de 304.468 euros en 2022 a 287.323 euros en 2023. Eixa comunicació va arribar el 12 de setembre d’eixe any, un parell de setmanes després que se subrogara el seu contracte des de la X legislatura, acabada el març de 2023, a l’XI legislatura, l’acabada d’estrenar i encara en vigor.

“Lamentem comunicar-li (… que) la descrita situació econòmicament negativa per a esta organització i la necessitat organitzativa (després d’assenyalar que la “reducció de diputats en les Corts afecta els assessors”) és el que motiva la decisió que ha hagut d’adoptar la direcció de l’empresa per a l’extinció del seu contracte mitjançant acomiadament objectiu”, és el correu electrònic que rep la treballadora. Este acomiadament objectiu suposa una indemnització de 20 dies de salari per any de servici, quantia fixada en la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2011.

“No complix exigències”

Un mes després, i després d’una conciliació sense resultat favorable i després que la treballadora exigira rebre la quantia econòmica corresponent a les vacacions no gaudides eixe estiu, l’empleada demanda el grup parlamentari, un modus operandi que també es repetix amb altres dos treballadors del partit en les Corts, amb la diferència que, amb estos dos, sí que hi ha hagut acord. La treballadora citada reclama que l’acomiadament siga declarat improcedent, una situació que, legalment, suposa que la indemnització siga de fins a 33 dies per any treballat.

Any i mig després, el Jutjat núm. 18 de València ha donat la raó a l’exassessora dels valencianistes. “No complix amb les exigències legals”, assenyala la interlocutòria a la qual ha tingut accés este periòdic. En este sentit, indiquen que la justificació donada no té “més detalls”, és una “causa abstracta” i acaben “privant la treballadora d’elements per a valorar l’efectiva concurrència de les causes econòmiques que justifiquen o emparen la decisió extintiva adoptada”. “La decisió manca de rellevància per a justificar l’acomiadament jutjat”, afig la sentència.

A això afig que, amb posterioritat a l’acomiadament, “s’havien produït noves contractacions” i que “les mateixes funcions que desenrotllava l’actora (la demandant) les estaven realitzant altres assessors”. Perquè la pèrdua de les eleccions suposa també un descens de càrrecs i llocs de contractació dels qui estaven en el Consell i dos d’ells han acabat contractats pel grup parlamentari, una prova que va acabar sent clau perquè el jutjat declarara la improcedència de l’acomiadament i donant la raó a l’empleada.

