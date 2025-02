Vox carrega contra Gan Pampols per la regularització del Govern i amenaça els pressupostos

Nova pedra en el camí de Vox per a donar suport als pressupostos de la Generalitat de 2025 que el Consell continua sense presentar. Si diumenge va ser Santiago Abascal, líder de la formació, qui va amenaçar amb el fet de no donar suport a cap compte autonòmic si el PP no trencava amb els socialistes a Brussel·les pel Pacte Verd Europeu, unes hores després ha sigut el síndic de Vox en les Corts, José María Llanos, el que ha redoblat l’aposta i ha culpat directament la regularització de migrants del Govern en la dana i el vicepresident de la Generalitat, Francisco Gan Pampols.

Ho ha fet a través d’un missatge en X i com a resposta al suport que el responsable del Consell per a la recuperació de les zones afectades per la catàstrofe havia manifestat a la mesura que s’aprovarà este dimarts en el Consell de Ministres. “Fantàstic, si eixes persones estan en condicions de prestar alguns dels múltiples treballs que són necessaris en la zona són més que benvinguts”, va dir sobre esta mesura Gan Pampols, qüestió que no ha agradat gens en Vox.

Perquè si preguntar no és ofendre, diuen, hi ha vegades que el to de la interrogació sí que té un cert vessant de crítica. “Però a este què li passa? Vol ‘esclaus’? És un infiltrat del traïdor de Sánchez? No confia en els espanyols?”, es va qüestionar Llanos en les seues xarxes socials enllaçant la notícia amb les declaracions del tinent general retirat. “Perquè si això és el que hi ha, gràcies a este ‘savi’, el que no hi haurà és pressupostos. Agraïsquen-li-ho a Sánchez i al seu titella Feijóo”, va afegir.

Dies per als pressupostos

L’amenaça és directa, una més, però amb el complement que esta vegada la verbalitza el portaveu de Vox a la Comunitat Valenciana (si bé al final el dictat arriba des de Madrid) i carregant directament contra un membre del Consell. I no un qualsevol. El vicepresident segon s’ha convertit en un dels blancs habituals de la formació. Ja en un ple a l’inici de l’any el van acusar de “fer-li el joc” al Govern d’Espanya i va advertir Mazón de tindre “l’enemic en casa”.

Ara, amb el suport a una matèria tan sensible per als voxistes com la relacionada amb la immigració perquè les crítiques pujaren de nivell i suposen un altre motiu més de bloqueig als comptes. La mesura que està previst que s’aprove en el Consell de Ministres este dimarts suposarà la regularització de 25.000 persones a les quals se’ls concediran autoritzacions de residència i treball d’un any si ells o els seus familiars directes han sigut perjudicats per la dana.

L’avís de Vox entra en el debat públic pocs dies abans que, previsiblement, el Consell presente els seus comptes per a 2025, que actualment es troben prorrogats després de la dana. Quan semblava que eixe suport s’estava aclarint i que les relacions entre els dos partits fluïen, ha arribat este doble advertiment que podria complicar el futur del projecte financer. Sense els vots de Vox, el PP hauria de recórrer al suport de PSPV o Compromís, els quals demanen la dimissió de Carlos Mazón.

