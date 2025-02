Arrepleguen més d’un centenar de queixes en un centre de salut d’Alzira per la falta de metges en tot just unes hores

La falta de metges de família en el Centre de Salut Alzira II que es prolonga des de fa diverses setmanes s’ha convertit en un focus de malestar ciutadà que s’ha traduït en més d’un centenar de queixes omplides en tot just unes hores. Un col·lectiu de jubilats s’ha oferit a ajudar a tramitar-les davant de les autoritats sanitàries.

Dimecres passat, l’Associació de Pensionistes El Xúquer va posar davant de la seua seu social, en l’avinguda Sants Patrons, una taula en la qual oferia ajuda a altres veïns per a omplir queixes formals que presentar, a continuació, en el centre de salut. “No he pogut ser atés perquè no hi havia cap metge d’Atenció Primària disponible, cosa que em causa molts problemes i posa en risc la meua salut” és el text que s’ha utilitzat, com a base, per a expressar el seu descontentament.

“És indignant anar a un centre de salut i que et diguen que no tens metge i quan aconseguixes una cita amb un altre és per a d’ací vint o trenta dies”, exposa el president del col·lectiu, Raúl Ferrer. Una situació que li resultarà familiar a més d’un usuari del mencionat ambulatori. Per això, l’Associació s’ha oferit a ajudar a tramitar les queixes.

La setmana passada, en una hora, van ajudar a omplir-ne unes cinquanta. Dilluns van fer el mateix davant de la porta del centre de salut i la xifra va rondar el centenar. Hui repetixen iniciativa davant de la seua seu i esperen fer-ho novament en l’ambulatori este divendres.

