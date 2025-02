Batalla sindical pels últims 500 interins de l’Ajuntament de València

Els sindicats UGT, CCOO, CSIF han convocat una concentració –amb l’adhesió de SPPLB i STAS– dijous que ve, 13 de febrer, a les 10:30 hores en la plaça de l’Ajuntament de València per a manifestar el seu malestar amb els processos de torn lliure, que seran triats per oposició directa sense prevore els mèrits dels interins que actualment ocupen eixes places excepte en aquells processos que estan motivats en l’acord de Junta de Govern Local.

El procés de regularització d’interins ve des de lluny. Després de l’aprovació el desembre de 2021 de la Llei 20/21, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les administracions públiques es van vore obligades a convocar sistemàticament el concurs d’aquelles places ocupades amb anterioritat a l’1 de gener de 2016, i per concurs oposició les places ocupades —almenys— en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. Els respectius processos havien de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

No obstant això, malgrat l’estabilització de 1.207 funcionaris, la Llei 20/21 també va deixar despenjats nombrosos treballadors interins de l’Ajuntament, uns 500 segons les estimacions dels sindicats, els quals han estat ocupant plaça en el consistori des de l’any 2018 i la nova normativa no arriba a reconéixer el seu acompliment. Molts d’ells, a més, en frau de llei, perquè Europa demanava incloure en la regularització els funcionaris que portaven en el seu lloc des de 2018.

Complementàriament, després de l’aprovació de la normativa estatal, la Junta de Govern Local va tirar avant, en la sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2022, les bases generals que havien de regir tots els processos selectius. Va ser un acord tancat en Mesa General de Negociació entre la corporació i els representants sindicals. Este acord preveia traure les places de l’Ajuntament per oposició o per concurs oposició (combinant les proves amb valoració de mèrits) en aquelles places cobertes més de tres anys i amb funcions i característiques especials.

Estos processos selectius marcats per les bases generals hi hauria una fase d’oposició que es valoraria fins a un màxim de 70 punts, considerant-se superada amb l’obtenció de 35 punts, i una fase de concurs que es valoraria fins a un mínim de 30 punts i el desglossament de mèrits dels quals es determinaria en la negociació de les bases específiques. A partir d’ací, les bases específiques que han de regular cada categoria han de negociar-se dins del marc de les bases generals i justificar el sistema d’oposició o concurs oposició en les places que fa 3 anys que estan cobertes de manera temporal.

Més de 600 firmes

No obstant això, segons denuncien els sindicats, l’actual corporació ha evitat negociar el sistema de selecció i ha tret quasi totes les places de torn lliure sense comptar els mèrits dels qui fa més de tres anys que treballen en en la institució, passant per damunt de les bases generals, doctrina del TSJE —que obliga a regularitzar els temporals de més de 3 anys— i la negociació col·lectiva amb estos sindicats. Significa que qualsevol persona externa, amb experiència nul·la en l’ajuntament, pot quedar-se estes places obertes en els diferents departaments per davant dels qui fa set anys que estan familiaritzant-se amb els processos interns.

“En desembre vam presentar un escrit amb més de 600 firmes dirigit a la Regidoria de Personal per a demanar que es fera un informe jurídic explicant per què no s’havia seguit el que deien les bases generals, això és, traure per concurs oposició aquelles places ocupades pels qui estem allí treballant més de tres anys en el moment de la convocatòria. Però se’ns ha dit que no pensen fer l’informe ni justificar la seua decisió. Que com la llei, com a mètode d’entrada en l’Administració pública, preveu l’oposició pura, ells no han de justificar res”, lamenten els sindicats.

