Demanen la suspensió de la consulta de la llengua perquè “té com a objectiu arraconar el valencià”

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Famílies pel Valencià i un col·lectiu de famílies del barri de Russafa de València han anunciat la presentació d’un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra l’orde de la Conselleria d’Educació per la qual es convoca el procediment de consulta als representants legals de l’alumnat per a triar la llengua base aplicable a partir del pròxim curs 2025-2026. Les entitats recurrents sol·liciten al TSJCV que decrete la suspensió cautelar de la consulta, que consideren que “té com a objectiu arraconar el valencià”.

La petició de suspensió cautelar de les votacions que Educació ha programat entre el 25 de febrer i el 5 de març, segons un comunicat dels col·lectius firmants del recurs, “es fonamenta en el fet que la Llei 1/2024, de 27 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula la llibertat educativa, està recorreguda davant del Tribunal Constitucional (TC)”. Per tant, consideren que “és necessari evitar que es prenguen decisions irreversibles basades en una norma la constitucionalitat de la qual està pendent de resolució”. La finalitat del recurs, prosseguix el comunicat, “és evitar la realització d’una consulta que vulnera els drets lingüístics dels valencianoparlants, ja que deixa la nostra llengua dins del sistema educatiu en una situació d’inferioritat respecte al castellà”.

