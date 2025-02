De la mà del Roig Arena amb equipament nou

València Basket “estrenarà” equipament en la Copa del Rei de bàsquet que comença este dijous a Gran Canària. El club taronja, que debuta divendres contra l’equip amfitrió a partir de les 21:30 hores, va presentar este dimarts una nova indumentària en la qual substituïx el lema “Cultura de l’esforç”, tot un clàssic en els últims anys, pel logotip del Roig Arena, nom que rep el nou pavelló que serà la nova casa de València Basket Club pròximament. Així, l’equip de Pedro Martínez afronta un repte il·lusionant com és el de la competició del KO, títol que no alça des del segle passat, amb una nova pell en la qual el Roig Arena adquirix encara més importància.

Este canvi en la indumentària taronja arriba pocs dies després de la quasi confirmació que el Roig Arena portarà la Copa del Rei a València l’any 2026. “El torneig anirà a València prompte, tenen un pavelló molt bo per descobrir i complix com a ciutat, tindria una zona fan espectacular, un gran pavelló i un gran equip”. Estes van ser les paraules de José Miguel Calleja, director general de l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), el passat 26 de setembre. Va ser una nova manera de posar en el focus el que era ja un secret a veus, que el torneig del KO arribaria a la capital del Túria quan estiguera disponible el Roig Arena.

En la Generalitat Valenciana hi ha la voluntat d’intentar tancar un acord per a albergar la Copa més anys, però hi ha dificultats perquè hi ha més ciutats candidates i amb voluntat per als anys següents.

El València Basket i els seus aficionats viuen una temporada per al record, l’última en una Fonteta que ha sigut la casa taronja des de 1987, abans de fer un salt que marcarà una fita en la història del club. El canvi al Roig Arena marcarà un abans i un després en l’experiència de l’entitat i de tots els seguidors, que podran continuar gaudint de la seua passió amb més possibilitats que mai. Una mescla que ara es porta també a la indumentària copera. Si la pell dels jugadors i jugadores ja feia esta temporada una picada d’ullet a la Fonteta, ara serà el futur el que tinga presència, lluint el logotip del Roig Arena. Visibilitat per a un recinte únic a Europa que posa tots els seus esforços a oferir la millor experiència possible als seus usuaris, com també faran en la pista els jugadors, tractant de competir al màxim per un nou títol.

“Amb moltes ganes”

Malgrat la complicada ratxa de resultats que travessa València Basket en les últimes setmanes, la plantilla taronja afronta la Copa del Rei que comença este dijous, divendres per a VBC, amb la millor mentalitat possible per a alçar el primer títol de la temporada. Josep Puerto recorda que la pista “històricament no se’ns ha donat molt bé”, però que l’equip arriba “amb bona mentalitat” després de fer una “molt bona faena durant tot l’any”, la qual cosa els fa estar “preparats i amb moltes ganes”.

