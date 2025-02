La magistrada de la dana descriu el 29-O com un “episodi dantesc, un infern real de destrucció, mort i foscor”

Els esdeveniments que es van viure el 29 d’octubre de 2024 suposen un “episodi dantesc, un infern real de destrucció, mort i, finalment, foscor, que ha produït respecte als familiars dels morts un important dany psicològic”, segons ha pogut constatar la jutgessa instructora “en les declaracions i els oferiments d’accions als familiars i supervivents”.

La magistrada del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja dedica els quatre paràgrafs del primer fonament jurídic de la seua última interlocutòria, facilitada ahir des del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a descriure l’horror que viuen les famílies dels 75 morts del partit judicial de Catarroja als quals ha pogut prendre declaració.

Els supervivents han detallat a la magistrada com “van vore desaparéixer els seus acostats davant dels seus ulls. Pares, cònjuges o germans que van vore com se’ls escapaven literalment entre les seues mans (...) arrossegats per un torrent d’aigua i fang”. També relata, de manera anònima i respectuosa, com un cònjuge “aconseguia posar fora de perill la seua esposa, però ell moria després de lluitar molt de temps contra l’arrossegament de l’aigua”. Altres víctimes “van baixar al garatge i mai van tornar”. Persones d’avançada edat, pitjors condicions físiques o que “no van poder aguantar la força del corrent d’aigua i fang, perien”.

Una tasca minuciosa i dolorosa que ha portat la magistrada a sol·licitar una nova diligència. “Es fa precís l’examen mèdic forense respecte dels familiars dels morts a fi que s’analitzen els danys psicològics patits”. Sempre que així ho desitgen els afectats (“partint de la voluntarietat d’un examen d’esta mena”).

Sobretot perquè la magistrada considera que el dany psicològic es va incrementar “per la destrucció patida en els municipis, la tardança en l’arribada de l’ajuda, l’absència de servicis bàsics d’aigua, llum, electricitat, telèfon, immobles sense ascensor, comerços completament destruïts, les dificultats en l’obtenció de menjar, el fang omnipresent en els carrers, la qual cosa va generar tot plegat un entorn de desolació”. Al qual se suma la desesperació dels tres desapareguts.

