La “natura íntima” i la sorpresa del color: Conxa Planells exposa en el museu de Xàbia

Colors. Colors vivíssims. Potser hi ha una lleu influència del fauvisme. Però Conxa Planells no recorre al color per a impressionar. El color és emoció, l’expressió íntima del miracle de la naturalesa, la sorpresa. “Habites la naturalesa, però la naturalesa t’acaba habitant a tu”, confessa l’artista. I eixa manera de crear, de transformar en color la força que brolla, atrapa l’espectador. Conxa ha encertat plenament amb el títol d’esta exposició, la seua primera de manera individual (ha participat en 15 de col·lectives). “Natura íntima” al·ludix a este efecte que provoca la vida que germina i rebull, la vida natural, canviant.

Els colors muten amb les estacions. L’artista afirma que les seues obres són “retalls viscuts des de la intimitat, impressions de color”. L’observació profunda de l’entorn inspira estos quadros de grans formats. Juga amb el color. Utilitza un paper totalment de cotó que absorbix el color, que li permet intensificar o rebaixar els tons.

L’artista, davant de dos de les seues obres / A. P. F.

Primer, dibuixa en una espècie de quadern de camp. Imagina les obres. S’inspira en la naturalesa. Ja esbossa els colors i la composició. Després trasllada eixes idees a la tela. Quasi podria dir-se que en esta pintura hi ha una pulsió semblant a la de L’iris salvatge, un dels grans poemaris de Louis Glück. L’escriptora convertix el jardí en un escenari polifònic. Conxa substituïx les veus pels colors. En les seues obres, apareixen elements recurrents com les llavors, la casa, el cel o les copes dels arbres.

Passió per l’art

“Natura íntima” és en la sala d’exposicions del Museu Soler Blasco de Xàbia. Conxa Planells és professora de Llengua i Literatura. Compagina la docència amb la seua passió per l’art. En 1992, va aconseguir el títol de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Ceràmica. Potser, eixa experiència de tocar l’argila i la terra explica el seu interés per plasmar en les seues pintures la naturalesa. En 2017, es va graduar en Belles Arts en la Universitat de València. En la seua faceta de ceramista, ha aconseguit premis importants com el que li va concedir la Universitat Jaume I de Castelló per l’obra Lolita colours, una font-escultura de ceràmica que està situada en un dels patis de la universitat.

