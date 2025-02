Nou rècord en el preu del lloguer a València

A la Comunitat Valenciana, el preu de la vivenda per a llogar ha tornat a pujar un 1,3 % en la seua variació mensual i un 11 % en la seua variació interanual, fins a situar el seu preu en 12,95 €/m² el mes al gener, segons les dades de l’índex immobiliari Fotocasa. Este increment interanual (11 %) és el tercer increment en cadena superior al 10 %. El lloguer se situa, així, en nivells màxims.

“El preu del lloguer inicia 2025 amb un rècord, situant el cost de l’arrendament mitjà a Espanya en el més alt de la història de l’índex immobiliari Fotocasa, per damunt dels 1.080 euros per vivenda. El “mapa de calor” del lloguer es troba en roig, amb preus màxims registrats des de 2022 en tot el territori nacional. De fet, totes les comunitats autònomes, excepte Aragó, que es troba a només un 2,7 % de registrar màxims, han superat els nivells de la bambolla de 2007. La gravetat de la situació s’observa en el fet que l’oferta de vivendes disponibles per a llogar per llarga duració està travessant la pitjor crisi del segle XXI a causa de la retirada de vivendes del mercat i al mateix temps manté una demanda molt intensa i consistent”, comenta María Matos, directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa.

Així, la Comunitat Valenciana ha passat d’una variació interanual del 13,3 % de gener de 2024 a l’11 % detectat en el mateix període de 2025. En els últims 12 mesos analitzats, el preu de la vivenda ha passat dels 11,67 euros/m² el mes de gener de 2024 als 12,95 euros/m² el mes de gener de 2025.

Si s’analitzen els preus del lloguer respecte als de fa un any, es comprova que 16 de les 17 comunitats incrementen el preu interanual en gener. Les comunitats autònomes amb increments superiors al 10 % són: Castella-la Manxa (19,9 %), Madrid (18,4 %), Regió de Múrcia (15,0 %), Navarra (14,7 %), La Rioja (14,5 %), Catalunya (14,1 %), Aragó (13,3 %), Astúries (12,7 %), Galícia (11,6 %), Comunitat Valenciana (11,0 %) i Andalusia (10,6 %). Tot seguit hi ha el País Basc (9,6 %), Extremadura (9,0 %), Canàries (8,9 %), Balears (8,8 %) i Castella i Lleó (6,7 %).

Vivendes més cares

Quant al rànquing de comunitats autònomes (CA) amb el preu més car per a llogar una vivenda a Espanya, les quatre amb preus superiors als 15,00 €/m² al mes són: Madrid, amb 20,88 €/m² al mes; Catalunya, amb 18,41 €/m² al mes; Balears, amb 18,34 €/m² al mes, i País Basc, amb 16,79 €/m² al mes. Després hi ha Canàries, amb 13,95 €/m² al mes; Navarra, amb 13,04 €/m² al mes; la Comunitat Valenciana, amb 12,95 €/m² al mes; Cantàbria, amb 11,51 €/m² al mes; Andalusia, amb 11,17 €/m² al mes; Astúries, amb 10,72 €/m² al mes; Aragó, amb 10,56 €/m² al mes; La Rioja, amb 9,88 €/m² al mes; Galícia, amb 9,61 €/m² al mes; Regió de Múrcia, amb 9,38 €/m² al mes; Castella i Lleó, amb 9,10 €/m² al mes; Castella-la Manxa, amb 7,47 €/m² al mes, i Extremadura, amb 6,91 €/m² al mes. Les províncies de major a menor preu són València, amb 14,37 €/m² al mes; Alacant, amb 12,12 €/m² al mes, i Castelló, amb 8,75 €/m² al mes.

Increments del 17 % a Castelló

La ciutat de Castelló és la que més increments acumula en gener amb un 17,2 %. Després hi ha les ciutats amb increments superiors al 10 % en un any, que són: Sant Vicent del Raspeig (16,8 %), Calp (16,0 %), Sagunt (15,3 %), Alcoi (14,3 %), Orihuela (14,0 %), Santa Pola (11,3 %), Torrevieja (11,2 %) i Alacant (10,0 %). Quant al preu per metre quadrat en gener, el 10 % dels municipis sobrepassen els 15,00 euros el metre quadrat al mes i són: l’Alfàs del Pi, amb 17,06 €/m² al mes; Alboraia, amb 16,91 €/m² al mes; Finestrat, amb 16,38 €/m² al mes, i Benidorm, amb 16,23 €/m² al mes.

Borriana

D’altra banda, les ciutats a on el preu del lloguer per metre quadrat és més econòmic són: Borriana, amb 6,99 €/m² al mes; Alzira, amb 7,10 €/m² al mes; Alcoi, amb 7,28 €/m² al mes; Vila-real, amb 7,32 €/m² al mes; Onda, amb 7,36 €/m² al mes; Elda, amb 7,52 €/m² al mes; Benicarló, amb 7,56 €/m² al mes, i Novelda, amb 7,61 €/m² al mes.

