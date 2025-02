Catalunya avança València en l’impuls al cotxe elèctric

Catalunya ha avançat la Comunitat Valenciana en l’impuls al cotxe elèctric. Després de la convocatòria de Volkswagen per a reclamar als presidents de les tres comunitats autonòmiques amb plantes del grup (C. Valenciana, Catalunya i Navarra) una accelerada en la implantació del vehicle elèctric, el president català, Salvador Illa, ha fet els deures i ha presentat un ambiciós pla per a aconseguir-ho. El full de ruta d’Illa implica mobilitzar 1.400 milions d’euros (públics i privats), triplicar els carregadors públics i concedir préstecs barats a autònoms i propietaris de microempreses per a cotxes de fins a 60.000 euros. Mentres, la Generalitat Valenciana treballa de moment a acurtar els terminis de muntatge dels punts de càrrega, si bé encara no és clar ni quan tirarà avant la mesura.

El ministre d’Indústria, Jordi Hereu; Salvador Illa; el cap del Consell, Carlos Mazón; i la presidenta de la Comunitat Foral de Navarra, María Chivite, van escenificar en la Casa Seat de Barcelona el 27 de gener el compromís per a habilitar els recursos perquè la mobilitat alternativa a la combustió guanye quota de mercat davant del conseller delegat de Seat, Wayne Griffiths. El conclave va ser afavorit pel grup Volkswagen en una busca de complicitat de les tres comunitats autònomes amb plantes del grup (la gigafactoria de cel·les en construcció a Sagunt i les fàbriques de vehicles de Martorell i Landaben).

Mazón conversa amb Illa en la cimera per a impulsar el cotxe elèctric celebrada a Barcelona / Manu Mitru

28 % de vendes a Navarra

De les tres comunitats autònomes, Navarra és la que té una major implantació del cotxe elèctric. De fet, és la comunitat espanyola amb més vendes de vehicles elèctrics purs: en desembre, els cotxes de piles van copar el 28 % de les compres. Una de les claus de la bona evolució navarresa és l’agilitat en la concessió de les ajudes a la compra (encara que des de mitjan gener estan suspeses en tot Espanya després del fracàs del primer decret òmnibus).

Imatge captada en la cimera per a l’impuls de la mobilitat elèctrica a Espanya / Manu Mitru

Catalunya i C. Valenciana

Les vendes d’elèctrics purs a Catalunya i la Comunitat Valenciana van rondar, el mes de desembre, el 12 %, xifra molt llunyana a les previsions de la indústria. El sector fa dos anys que reclama dos mesures clau: agilitat en la concessió de les ajudes (que el comprador la reba en el moment de l’adquisició del vehicle, com a França) i el desplegament de la xarxa de punts de recàrrega pública. En el cas de la Comunitat Valenciana, la burocràcia està provocant demores de fins a tres anys en la concessió de les llicències dels punts de recàrrega.

Salvador Illa amb Wayne Griffiths en la presentació del pla català / EFE

Pla a 2030

Enfront de la velocitat catalana, de moment, el Consell ha encarregat a la Conselleria d’Indústria (a on està Energia i l’Ivace+i) que, dins del nou pla director d’energia, establisca un pla per al suport al vehicle elèctric fins a 2030 amb la mesura concreta d’“agilitzar els terminis dels punts de recàrrega”, segons fonts de la Generalitat. Per la seua banda, Catalunya basa el seu pla en objectius com aconseguir l’electrificació del 90 % de la flota de la Generalitat catalana en 2030 i una altra vintena de mesures concretes.

Des del sector s’ha rebut amb bones paraules l’anunci de la Generalitat de Catalunya. “És molt bon pas i es marca uns objectius ambiciosos”, va declarar després de la presentació del pla Wayne Griffiths.

