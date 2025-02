El CEIP Rosalia Bondia de Pego corre per a ajudar els damnificats per la dana

Córrer per a ajudar els damnificats per la dana. El CEIP Rosalia Bondia ha organitzat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Pego, una carrera solidària per a ajudar les persones afectada per la catàstrofe. Es tracta d’una iniciativa en la qual participaran els i les alumnes del centre, que, acompanyats pels professors i professores, recorreran alguns dels principals carrers del centre de la localitat per a acabar en la plaça de l’Ajuntament. “El que importa no és si es corre més o menys distància, sinó que hi haja una participació àmplia”, expliquen des del centre escolar. Una vegada en la plaça, els alumnes es repartiran en grups o estacions i en cada una d’estes se celebraran diferents activitats programades per a l’ocasió. “Coincidint amb el 14 de febrer, en una certa manera, esta carrera és un acte d’amor cap als damnificats per la dana. Demostrar-los que sabem que encara necessiten la nostra ajuda”, indiquen.

El cartell de la cursa solidària / Levante-EMV

Per a la celebració d’este esdeveniment solidari, que començarà a les 10 del matí en la plaça de l’Ajuntament, els alumnes i el professorat comptaran amb el suport de l’AMPA del centre, “participant de manera activa en la carrera i animant els pares i mares, així com altres familiars dels alumnes del centre, a participar en l’esdeveniment”. També s’ha volgut involucrar en la iniciativa el Circuit Trail de la Marina Alta, que ha cedit l’arc de meta perquè els alumnes i les alumnes puguen vore els temps que fan en la carrera, “és una manera de donar més rellevància a la prova i que els xiquets i xiquetes senten que és important el que estan fent”.

Col·laboració de Save the Children

Des del centre escolar remarquen que en esta carrera solidària poden participar tots els que vulguen ajudar per la causa. Per a este esdeveniment també es compta amb la col·laboració de Save the Children. Des de la direcció de Rosalia Bondia fan una crida perquè els veïns i les veïnes del municipi s’animen a recórrer, al costat dels alumnes, esta carrera, “la inscripció per a obtindre el dorsal és d’1 euro, i també s’accepten donatius per als que no puguen assistir a la carrera”, expliquen.

