La consulta per la llengua no posa en risc el banc de llibres

El banc de llibres seguirà el pròxim curs i no perilla malgrat els resultats de la consulta per la llengua, en la qual els pares hauran de triar entre el castellà o el valencià com a llengua vehicular per a l’educació dels seus fills o filles. Així ho assegura la Conselleria d’Educació, la qual “garantix” la continuïtat del banc de llibres, que seguirà sense tindre “cap cost per a les famílies”. El missatge de “tranquil·litat” l’ha llançat el director general de Centres Docents, Jorge Cabo, que ha assegurat que, en cas de ser necessari, “s’ampliarà” a través d’un comunicat.

Segons expliquen en el comunicat d’Educació, la taxa de reposició dels materials és del 100 % en els dos primers cursos de Primària, a on no es planteja cap problema. A partir de tercer, pot haver-hi més d’un 20 % de diferència de temps entre les dos llengües oficials. “La Conselleria establirà les taxes de reposició i renovació que s’adaptaran a les necessitats dels centres”, explica Cabo. És la mateixa línia d’estudiar “cas per cas” anunciada per Mazón este dilluns en la presentació de la campanya sobre la consulta.

Les tres assignatures lingüístiques s’impartiran en les seues respectives llengües: Valencià, Castellà i Anglés. A més, com a mínim, una altra assignatura haurà d’impartir-se en anglés per a arribar al 15 % del total estipulat en la normativa. Què passa amb la resta de matèries? “El centre pot fixar la llengua vehicular d’algunes per a tots els grups”, assegura el director general. Per això, són poques les assignatures en les quals serà necessari “desdoblar els llibres en valencià o castellà” i sempre “en l’hipotètic cas que canviara la llengua base d’un any al següent”.

Per al curs en vigor, 2024-2025, la Conselleria d’Educació ha realitzat fins a cinc resolucions per un total de 33.121.945,48 euros per a cobrir renovacions i reposicions de llibres de text i material curricular amb una taxa del 100 % per a primer i segon de Primària, del 18 % per a la resta dels nivells de Primària i Secundària i del 25 % per a Batxillerat.

