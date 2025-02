El CVC dona llum verda a la declaració de BIC del porrat de Sant Blai de Potries

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha donat llum verda, mitjançant un informe, al fet que el porrat de Sant Blai, que se celebra cada any a Potries cap al 4 de febrer, siga declarat bé d’interés cultural (BIC) immaterial, una vella aspiració de la localitat.

Esta figura reconeix el valor històric i patrimonial d’unes certes activitats, creacions o expressions que són reflex de la cultura i les tradicions valencianes. I d’acord amb l’escrit de l’entitat quan assenyala que “la festa del porrat de Potries representa un valor patrimonial rellevant”, ho complix.

L’informe no és vinculant i encara queda cert camí per recórrer, ja que l’última paraula la té la Generalitat, més concretament la Conselleria de Cultura, però suposa un suport important per a l’aspiració del municipi.

Eixe mateix suport va ser el que es va posar de manifest amb la presència de la presidenta del CVC, Dolors Pedrós, i de les conselleres Ascensión Figueres, proposta pel PP, i Irene Ballester, presentada per Compromís, en el porrat celebrat el cap de setmana passat.

“El Consell Valencià de Cultura informa positivament perquè el porrat de Sant Blai de Potries siga declarat bé d’interés cultural immaterial”, assenyala l’informe.

L’entitat considera que en esta expressió cultural “es troben raons populars vinculades a la festa i la vida del poble”. L’informe indica igualment que tots els arguments “justifiquen la seua conservació, consolidació, manteniment i continuïtat amb el pas dels anys”, una cosa per a la qual la declaració de BIC pot ser de gran ajuda.

En l’ajuntament van pas a pas. Des del Govern local són conscients que l’informe del CVC és important, però no definitiu. Per això, no deixen de treballar amb la mira posada en el fet que el procés entre en la fase definitiva.

Per a això, és necessari que el Departament d’Història de la Universitat de València (UV) finalitze un segon informe que el municipi ha sol·licitat per a sustentar que la festa de Sant Blai de Potries mereix ser reconeguda com a BIC.

El municipi té molt clar el seu objectiu i és per això que, quan, el febrer del 2024, va remetre a la Conselleria de Cultura la sol·licitud perquè aprove la declaració, paral·lelament va demanar dos informes, un al Consell Valencià de Cultura, el qual va rebre poc després, el juny d’eixe mateix any, i un altre a la institució universitària, avançant-se a la mateixa Generalitat, que habitualment sol demanar també dos informes.

Primer intent, en 2007

Va ser en 2007 quan l’Ajuntament de Potries va sol·licitar a la Generalitat, per primera vegada, que declarara bé d’interés cultural immaterial el porrat. Llavors, el CVC va recomanar a l’Ajuntament que, abans, aprovara la declaració de la festa com a bé de rellevància local, cosa que va reiterar en 2018 quan la localitat va ser nomenada Capital Cultural de la Comunitat Valenciana.

Com apunta l’informe, malgrat que hi ha nombroses referències històriques a la festa en honor de Sant Blai a Potries, no hi ha una data concreta en la qual es fixe el seu inici, encara que es creu que a mitjan segle XVIII ja “estaria consolidada”, d’acord amb la llegenda que apareixia en una estampa impresa a finals del segle XIX en la qual l’arquebisbe de València entre 1738 i 1769 concedia indulgències als fidels.

Si bé encara cal avançar en l’expedient, el fet que el Consell Valencià de Cultura haja avalat la declaració del porrat com a BIC pot ser un bon argument perquè la Generalitat finalment concedisca esta menció.

Suscríbete para seguir leyendo