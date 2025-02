La Generalitat desconeix si el centre de les teràpies de conversió o els seus membres reben ajudes públiques

La conselleries d’Educació i Igualtat no entren a valorar la suspensió de l’activitat del Centre d’Orientació Familiar (COF) Mater Misericordiae, anunciada ahir per l’Arquebisbat, i a on Federico Mulet —el professor acusat de practicar teràpies de conversió sexual— ostentava el lloc de director fins ahir, quan va presentar la seua renúncia. La decisió de la diòcesi arriba set mesos després que Levante-EMV destapara estes pràctiques el mes de juliol, amb la denúncia de cinc alumnes que havien rebut les teràpies per a modificar la seua orientació sexual.

Fonts d’Educació recorden que són els centres concertats els que “tenen una relació contractual amb els seus treballadors”, malgrat que les nòmines d’estos s’abonen amb diners públics i recorden que, des de l’organisme, “no poden oferir dades personals” del professorat d’acord amb la Llei de protecció de dades. Cal recordar que el departament de José Antonio Rovira va denunciar a la Fiscalia les pràctiques realitzades pel docent, en el centre Madre Josefa Campos d’Alaquàs, durant set anys.

A este mateix centre va acudir ahir una orientadora de la Unitat Especialitzada d’Orientació (UEO) d’Igualtat i Diversitat, com explicaven ahir des d’Educació, per a fer treballs de sensibilització i assessorament, tant entre l’equip docent, l’equip directiu i l’alumnat, després de la sol·licitud efectuada per l’inspector del centre. La intervenció es produïx només un dia després de l’aparició de pintades en una de les portes del col·legi concertat amb el text “Tots som còmplices”, encara que des de la Generalitat Valenciana asseguren que esta visita estava prevista “amb anterioritat”.

Investigació interna

Per la seua banda, la Conselleria de Servicis Socials i Igualtat es remet a assegurar que la pràctica es va denunciar davant del Ministeri i que este “ja ha actuat”. És cert que el Ministeri d’Igualtat va obrir una investigació sancionadora a set diòcesis, entre estes la de València, per acollir teràpies de conversió en les seues seus i que l’executiu valora la modificació del Codi Penal per a tipificar-les com a delicte. Però la Llei autonòmica d’igualtat de les persones LGTBI, aprovada en 2018, preveu sancions econòmiques d’entre 60.001 i 120.000 euros, i, també, preveu la prohibició de poder accedir a ajudes públiques per a les entitats implicades. Ha fet Igualtat una investigació per a comprovar que el centre COF o els seus responsables no reben ajudes públiques? Fonts d’Igualtat reconeixen desconéixer si s’ha fet o no. De fet, més enllà de la notificació al Ministeri, no especifiquen cap mesura o acció empresa des del seu departament.

Compromís presenta una web de denúncies

Les víctimes de les teràpies de conversió compten amb un nou canal de denúncia: la web “No estem malaltes”, presentada ahir per Compromís a Alacant. Es tracta d’un portal per a ajudar les víctimes d’estes pràctiques que el diputat Francesc Roig va qualificar d’“inhumanes”. Durant l’acte, van aprofitar per a abocar les seues crítiques a Educació, a qui van demanar “reaccionar” i no tirar “pilotes fora” i centrar-se “a protegir els xiquets davant d’esta mena de situacions”.

Segons els nacionalistes, estes pràctiques “no garantixen el lliure desenrotllament de la personalitat dels xiquets”, perquè estan sotmesos a un “calvari homòfob” i “psicològic” que els arriba a “desconnectar de les persones del seu entorn” i els obliga a “jugar sense roba o a mirar-se en l’espill agarrant-se els testicles” per a reafirmar “la seua masculinitat”.

