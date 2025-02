El jutjat rebutja el recurs dels propietaris de l’Hotel Sidi per a la seua reforma i reobertura

Nova sentència judicial sobre el polèmic Hotel Sidi del Saler, situat en primera línia de platja del Parc Natural de la Devesa i sense ús des de fa més d’una dècada. El Jutjat Contenciós número 9 de València ha desestimat el recurs interposat pels propietaris del Sidi Saler (Divarian i Coral Homes) contra l’acord de principis de 2023 de l’Ajuntament de València, aprovat la legislatura passada pel Govern de Joan Ribó (Compromís), per a denegar la llicència d’obres i activitat que van demanar estes mercantils per a reobrir l’antic hotel. El litigi judicial continua mentres el nou govern de M. José Catalá (PP i Vox) ha fet un gir als plans per a l’hotel i negocia una possible reobertura amb la propietat.

La sentència, contra la qual es pot interposar un recurs en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, rebutja els arguments dels demandants. Cal recordar que l’Ajuntament de València va rebutjar, en 2022, la concessió de la llicència d’obres i activitat als propietaris del Sidi Saler per a rehabilitar-lo de cara a la reobertura de l’immoble. Una decisió, presa pel govern municipal llavors format per Compromís i PSPV, que els propietaris van decidir portar als tribunals.

Els demandants argumentaven el seu recurs en una possible “desviació de poder” per part de l’Ajuntament, cosa que descarta el magistrat, ja que la denegació de llicències amb la pretensió de derrocar l’hotel, construït en els anys setanta sobre les dunes, “no suposa un ús improcedent de la potestat de la disciplina urbanística”. Els propietaris també defenien, en el recurs, que l’edifici no estava en fora d’ordenació substantiva, com considerava l’Ajuntament, sinó diferida, i que, per tant, les obres de renovació de l’hotel per a convertir-lo en un hotel sostenible més integrat en el paisatge podrien ser autoritzables. El magistrat, però, ho rebutja i diu que les obres que pretenen dur a terme les promotores suposen “una reestructuració total” de l’edifici que supera el 50 % del valor de l’hotel i no tindrien cabuda ni tan sols en un fora d’ordenació diferida.

El jutge considera que, per la seua ubicació “en la mateixa platja” de l’hotel, suposa “afectació de les dunes, un element significatiu del parc”. La sentència és contundent i considera que les sis altures de l’edifici, enfront de les dos que permet el PGOU, són un ‘‘atemptat’’ al Parc Natural de la Devesa, al mateix temps que ratifica el fora d’ordenació substantiva de l’edifici. “La demolició d’un edifici fora d’ordenació és, en definitiva, una exigència última de tota esta normativa i prendre decisions administratives en esta línia en cap cas es pot considerar desviació de poder”.

Més de tres dècades fora d’ordenació

El jutge, en una ‘‘reflexió final” sobre alguns dels arguments dels demandants, destaca que “ni l’edifici ni la parcel·la pertanyen ja a les demandants, que, en realitat, són tan sols titulars d’una concessió que fins i tot podria estar, per no haver-se exercit l’activitat per a la qual es va atorgar, en condicions de ser revocada”, i, a més, afig que l’edifici no ha quedat fora d’ordenació recentment sinó que “el PGOU de València és de 1988, han passat més de 36 anys i l’edifici continua en la mateixa situació de fora d’ordenació”. A això se suma “la seua inclusió al domini publicomarítim terrestre el 2007, la carència d’activitat des de 2011 i l’avanç i la millora de la normativa de protecció del medi ambient, en general, i de l’específica del Parc Natural de l’Albufera, a on està enclavat, des de llavors fins ara”.

El conflicte judicial entre l’Ajuntament i els propietaris de l’hotel té diversos fronts i seguix pendent un altre recurs contra la caducitat de la llicència per part de l’anterior govern de Compromís.

Suscríbete para seguir leyendo