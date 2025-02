L’herència econòmica fa estralls a Orriols

L’economia del Llevant seguix sense estar en els seus millors nivells de rendiment. Tots els esforços realitzats fins a la data, des que la gestió comandada per Quico Catalán va arruïnar el club, continuen sense tancar l’hemorràgia, encara que hagen servit per a frenar una caiguda que semblava imparable. No obstant això, no ha sigut suficient. Amb la junta general d’accionistes pendent d’anunciar una data de celebració que tot fa pensar que serà a finals del mes de març, els números continuen provocant tremolors en les profunditats del Ciutat de València. Tal com va informar Sin tregua, el Llevant acudirà a la pròxima junta presentant un exercici amb 12 milions de pèrdues en la temporada 23/24: curs en el qual José Danvila es va convertir en accionista de referència, després d’injectar 23 “quilos” en les seues arques per a poder fer front a pagaments pendents i refinançar deutes amb creditors a causa d’un escenari crític en què la radiografia de 107,4 milions de deute, dels quals 85,3 són a llarg termini, va obligar a reaccionar de manera urgent. Ja són cinc anys amb resultats negatius, dels quals, quatre van ser amb la gestió anterior. Un exercici d’irresponsabilitat que continua fent estralls en els interiors del coliseu d’Orriols.

L’última vegada que el Llevant va generar superàvit va ser en la temporada 19-20, en un any en què tres mesos van estar marcats per la pandèmia, però a on el benefici després d’impostos va ser de poc més de 77.000 euros i es van cancel·lar els crèdits ordinaris de la llei concursal. El marc va ser esperançador, però va suposar l’inici d’un descens cap a la inestabilitat financera en la qual, un any després, la viabilitat del seu pressupost només va prevore 16,5 milions en traspassos per a seguir amb beneficis. No obstant això, a més de desestimar-se la condició, es va començar a obrir el forat pel fet que la temporada 20-21 va reflectir unes pèrdues de 23,2 “quilos”, presentades en una junta general d’accionistes en la qual la delicada situació esportiva, amb l’equip a set punts de la permanència en Primera Divisió després de caure contra el València (3-4), va provocar una tempesta perfecta. Els números, de fet, es van repetir 12 mesos més tard i amb el club en Segona.

Suscríbete para seguir leyendo