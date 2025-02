Les associacions tindran 30 dies per a sol·licitar les ajudes dana cedides pel Senat

“Estimadíssim Pedro”. La frase, en boca de Carlos Mazón, sembla estranya, però cal no confondre’s, les seues amables paraules no van ser per al president del Govern, Pedro Sánchez, amb qui la relació no està en eixos térmens, sinó que van tindre de destinatari el president del Senat, Pedro Rollán, que este dijous ha acudit al Palau de la Generalitat per a presentar el decret d’ajudes que es donarà dels romanents de la cambra alta per a les entitats associatives dels municipis afectats per la dana, des de falles a clubs esportius, de confraries a bandes de música.

En total, segons han explicat tant Rollán com Mazón, són 13,7 milions que beneficiaran, “com a mínim”, 863 associacions de les aproximadament 3.000 que hi ha en les localitats danyades per la catàstrofe del 29 d’octubre. Este repartiment és perquè cada entitat com a màxim podrà optar a 20.000 euros dins dels dos tipus d’ajudes habilitades: una per a la reparació d’infraestructures, que té com a màxim 20.000 euros per organització, i una altra per a la realització d’activitats, de fins a 13.000 euros. Les dos són sumatòries, però no podran superar els 20.000 euros.

El decret es va aprovar dimarts en el ple del Consell, ja que és la Generalitat la que vehicula estes ajudes, malgrat que va rebre els diners en novembre, i les entitats poden sol·licitar-les des d’este mateix dijous de manera telemàtica. Per a fer-ho, tenen 30 dies amb una necessitat d’una certa urgència, ja que estes s’aniran concedint “per orde de presentació i fins a esgotar el pressupost”. És a dir, quan s’hagen superat els 13,7 milions que ha donat el Senat, es deixaran de donar.

L’acte, sense preguntes, ha servit també perquè Mazón i Rollán hagen exhibit sintonia. L’“estimadíssim Pedro” del cap del Consell ha sigut seguit per un “benvolgut president” per part del màxim responsable del Senat, que, al seu torn, li ha agraït a Mazón la “intensíssima labor que desenrotlla el Govern autonòmic”. Ha sigut una forma també de confirmar que el PP, a escala estatal, fa pinya amb el dirigent autonòmic, amb acte inclòs de qui és, hui dia, el seu principal poder en l’Estat.

“Esta és una xicoteta contribució que es va acordar per unanimitat en el Senat”, ha assenyalat Rollán, “amb la qual pretenem aportar un granet d’arena”. El president del Senat, natural de Madrid, ha assenyalat que és especialment “emotiu” estar a València per a presentar les ajudes, perquè, ha dit textualment, alguns dels municipis afectats “són la nostra platja”. Així mateix, ha reivindicat que treballant “units som capaços d’arribar molt més lluny”, recordant l’abraç que es van fer dos senadors valencians, Juan Antonio Sagredo, del PSPV, i Gerardo Camps, del PP, després del primer ple posterior al 29 d’octubre.

