Bielsa retrau a Raga que use la Diputació per a fer campanya

Carlos Fernández Bielsa ha acudit este divendres a la seu del PSPV a València a entregar els 2.027 avals que el confirmaran com a candidat a la reelecció al capdavant de la secretaria provincial dels socialistes valencians. És més que el màxim dels que es fixen en els estatuts (1.900), però també és un nombre simbòlic, ha expressat el també alcalde de Mislata, recordant que l’objectiu de la seua candidatura és ampliar els resultats electorals eixe any de cita amb les urnes. No obstant això, el focus estava a uns quants metres, sobre la Diputació de València.

A la porta d’eixe edifici, en la plaça Manises, presentarà este divendres Robert Raga, alcalde de Riba-roja i l’altre candidat en lliça, la seua proposta per a recuperar la institució. Esta té un empat entre PP i Vox i PSPV i Compromís, però el vot d’Ens Uneix, partit dirigit per l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ex-alt càrrec socialista, va decantar la balança i hui el president és Vicent Mompó, líder popular. Recuperar eixe vot i impulsar una moció de censura és objecte de desig del PSPV, convertint-lo fins i tot en part de la campanya.

Que Raga acudisca a les portes de la Diputació de València a presentar el seu projecte ha molestat en gran manera Bielsa i els seus. Bielsa és, en estos moments, portaveu en esta corporació i va ser l’aspirant a ser el president en 2023. Per eixe motiu, este divendres, després d’entregar els 2.027 avals envoltat de militants, ha reclamat que no s’utilitzen les “institucions”, ha recordat que ell va ser “una víctima” de la decisió d’Ens Uneix i ha retret a Raga i els seus que si tenen “una proposta màgica” per a recuperar esta corporació “l’haurien d’haver presentat abans”.

“Cal pensar bé el que es fa”, ha assegurat Bielsa, que ha indicat que eixa classe de presentacions i compareixences, citant la de Raga, “dona instruments i armes a la dreta i ultradreta” i “dilapiden el que hem aconseguit en estos últims dos anys”. Ací és a on el portaveu provincial ha destacat el treball fet, recordant que s’han incorporat 150 milions a l’últim pressupost per als municipis afectats per la dana i ha recordat que el PSPV és el partit amb més alcaldies de la província. “Alguna cosa haurem fet bé”, ha afegit.

Així, ha defés que, enfront dels qui han fet de “recuperar la Diputació un hashtag de campanya”, assenyalant per això directament “al company Raga”, ha insistit que això “no és possible i no perquè ho diga jo”, sinó perquè Ens Uneix i Rodríguez han deixat clar que no estan per la labor. Per això, ha insistit a seguir “desgelant la relació amb Ens Uneix” i col·laborant, com ha dit que s’està fent, “pel bé dels municipis, per a millorar les polítiques de la Diputació i perquè en estes no tinga influència Vox”.

“Molta aigua” a València

La situació sobre la corporació provincial han marcat la presentació dels 2.027 avals amb els quals, igual que el dia anterior Raga, Bielsa no només ha superat amb facilitat el mínim necessari per a ser designat candidat (15 %), sinó que també ho ha fet del màxim. En l’entrega d’estos avals, ha reivindicat que la seua és la candidatura de la militància i que ho demostra amb fets, amb militants de base (i alguns càrrecs, com l’alcalde de Manises o el secretari comarcal de la Ribera Alta) entregant les firmes.

En eixos avals, que només evidencien la igualtat que hi ha entre els dos aspirants i que el xoc serà renyit, la candidatura de Bielsa ha destacat l’impuls a València ciutat. Esta és una agrupació a priori procliu per a Raga, però fonts de l’equip de l’actual líder provincial remarca que hi ha “molta aigua” per a la seua candidatura en este territori i que han arreplegat més avals dels que preveien. En la presentació han estat alguns noms amb un cert simbolisme en la ciutat com la senadora Cristina Moreno, exregidors com Maite Girau i Xelo Orias o l’ex-alt càrrec en Justícia, Salvador Broseta, així com l’exalcalde de Xirivella, Míchel Montaner.

Suscríbete para seguir leyendo