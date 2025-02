La Costera encapçala la baixada de la taxa d’atur

La Costera és la tercera comarca de la Comunitat Valenciana amb major descens de la taxa de desocupació en el tancament de l’any passat. El territori anota una baixada d’1,55 punts, amb una taxa que es reduïx fins a l’11,98 % de la població activa, persones entre 16 i 64 anys, segons les últimes dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre els indicadors del mercat de treball per al quart i últim trimestre de 2024. La Costera és la tercera comarca a on més es reduïx l’atur respecte al trimestre anterior, només superada per la Plana Baixa (-1,56 punts) i la Ribera Alta (-2,27).

La Vall d’Albaida, amb un descens de l’1,36 %, rebaixa la taxa de desocupació fins a l’11,34 %, la millor dada registrada al tancament de l’any passat entre els tres territoris. A la Canal, la taxa també baixa, en 0,70 punts, fins a situar-se en l’11,92 % de la població activa, encara que respecte al mateix període de l’any anterior, puja en este territori un 0,18 %. A la Costera i la Vall, la desocupació baixa respecte al 2023 un 0,45 % i un 0,67 %, respectivament.

La taxa d’activitat presenta descensos en les tres comarques respecte al trimestre anterior. La Costera anota un descens de l’1,27 %, però registra el millor valor amb un 76,34 %. A la Vall, l’activitat es reduïx un 0,95 % fins al 75,76 % al tancament de l’any passat. A la Canal, amb un descens menor, -0,82, se situa en el 75,95 %. La baixada de l’activitat es prolonga des de finals de l’any anterior i a la Canal de Navarrés baixa un -1,25 % en comparació amb el quart trimestre de 2023, a la Costera es reduïx un 2,23 % i a la Vall d’Albaida baixa un 2,34 % en l’últim any. Esta comarca s’anota una de les disminucions més fortes de la taxa d’activitat respecte a la dada d’un any abans i és el segon territori valencià a on més baixa, només superada pel Comtat, amb un descens anual del -2,39 %. A l’Horta Nord baixa 2,33 punts i se situa com la tercera comarca amb major disminució de la taxa.

Quasi tres de cada quatre persones entre 16 i 64 anys de la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida està ocupada, i els tres territoris se situen en una taxa d’ocupació de més del 66 % de la població activa. Però, a la Canal, este indicador baixa tant trimestralment com anualment, mentres que a la Costera i la Vall puja respecte al trimestre anterior, però baixa respecte al mateix període d’un any abans. La Canal ha tancat 2024 amb una taxa d’ocupació del 66,90 % de la població activa, la qual cosa suposa un -0,11 % respecte al tercer trimestre del 2024 i un descens de l’1,25 % respecte a l’any anterior. A la Costera, amb la major taxa d’ocupació dels tres territoris, la xifra s’eleva al 67,19 %, un 0,09 % més que en el trimestre anterior, però un -1,60 % respecte a l’últim trimestre de 2023. A la Vall, la taxa arriba al 67,17 %, amb un augment del 0,20 % respecte al trimestre anterior i un descens de l’1,56 % respecte a l’any anterior.

Les tres comarques se situen amb una taxa de desocupació inferior que la del conjunt de la Comunitat Valenciana, a on s’eleva al 12,3 % en l’últim trimestre de 2024. La taxa d’ocupació també presenta una millor dada en les tres comarques que en l’àmbit autonòmic, amb un 66,3 % per al territori valencià, mentres que la taxa d’activitat és similar a la Vall d’Albaida que la mitjana autonòmica, amb un 75,7 %, mentres que la Canal i la Costera superen lleugerament la dada del conjunt de la Comunitat Valenciana.

Suscríbete para seguir leyendo