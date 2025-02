D’on ixen? Les tovalloletes són una plaga a Xàbia

D’higièniques no tenen ni un pèl. Més ben dit, no tenen un bri o una fibra, ja que estos residus són fibrosos i indestructibles. Els veïns de Xàbia que les llancen al vàter i tiren de la cadena no són conscients de l’estrall mediambiental que estan causant. Les tovalloletes humides són punyeteres. S’han convertit en una plaga.

Les contaminants tovalloletes solen eixir en el tram del litoral del Primer Muntanyar que està al costat de la desembocadura del riu Gorgos. Es retiren. I apareixen també en la platja de pedra tosca de la Punta de l’Arenal (platja del Ministre). També es lleven. I ara esguiten les roques de l’altre extrem de la platja de l’Arenal, l’extrem sud. Estos residus s’enganxen en les roques. Són penjolls blancs i repulsius. Han passat per les entranyes de Xàbia (el clavegueram) i han acabat en la mar, que, per als poetes, “és el morir”, però que, per a les tovalloletes, és el nàixer com a residus contaminants.

Tovalloletes, en les roques que tanquen la platja més turística de Xàbia / A. P. F.

Taques en el bell litoral

Només contemplar les imatges d’estos esquinçalls adherits a les roques del bell litoral hauria de bastar per a conscienciar i convéncer els veïns que no tiren les tovalloletes al lavabo. Però no hi ha manera. Les tovalloletes són una plaga.

