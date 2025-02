La falta de naus a València impulsa la promoció de mig milió de metres

La falta de naus logístiques a València ha impulsat la promoció de mig milió de metres quadrats. Malgrat l’allau de projectes, la major part de les plataformes ja estan compromeses per empreses de distribució i només eixirà al mercat el 32 % de les noves naus. València ha iniciat l’any amb la taxa de disponibilitat més baixa de la seua història, ja que es troba en el 0,4 %, segons destaca la consultora immobiliària Colliers. La dana ha agreujat la situació perquè algunes empreses damnificades per la riuada han hagut de reubicar-se temporalment.

València va tancar 2024 amb una contractació logística de 228.000 metres, la qual cosa suposa una caiguda del 21 % respecte a l’any passat “principalment per l’escassetat de producte disponible”, segons Colliers. El cost de les rendes s’ha incrementat fins a situar-se en 5,6 euros el metre quadrat. Este cost suposa un màxim històric després de les pujades que encadena en els últims anys a causa de la falta de naus i l’interés dels operadors logístics per instal·lar-se a València pel port.

La dana, segons destaca Colliers, ha empitjorat el problema. La consultora insistix en el fet que després del 29 d’octubre s’han tancat operacions d’arrendament “per períodes curts a causa de la catàstrofe de la dana, una cosa poc comuna en el mercat” dels grans fons (que són els principals propietaris de les plataformes).

Newdock a Loriguilla

“En el mercat logístic valencià s’observa una creixent homogeneïtzació de les rendes en totes les zones, encara que l’eix central continua registrant valors un poc superiors. En els pròxims mesos, es preveu l’aparició de projectes que superaran l’actual renda prime, destacant en este sentit el desenrotllament de Newdock a Loriguilla”, assenyala Rafael Paz, director de l’oficina de Colliers a València.

En total, les plataformes logístiques que es troben en construcció sumen més de mig milió de metres quadrats, dels quals 182.934 corresponen a projectes “a risc” (els promotors els estan impulsant sense tindre encara un client final), altres 59.653 són projectes “clau en mà” i els 356.469 restants són de plataformes logístiques d’“autopromoció”. En este últim cas, l’àrea industrial de Parc Sagunt és la zona amb més metres quadrats en construcció. Els projectes “a risc” en construcció estaran disponibles en els pròxims mesos en l’eix central (Circuit de Cheste, Loriguilla i Quart de Poblet) i en altres zones com l’eix sud (Silla i polígon industrial de Codonyers de Picassent) i en la pista d’Ademús (Bétera), segons va avançar Triangle Real Estate Managament.

“Solucions urgents per a la recuperació”

D’altra banda, la Confederació Nacional d’Àrees Empresarials (Cedaes) va reivindicar a Paiporta solucions urgents per a la recuperació econòmica dels parcs empresarials valencians afectats per la dana. Representants de Cedaes van visitar ahir diversos municipis afectats per la riuada per a vore les seues conseqüències en els polígons al costat dels responsables de la Federació de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana (Fepeval). El president de Cedaes, Pablo García-Vigón, va reclamar una injecció econòmica immediata per a recuperar l’activitat destruïda, que afecta el 20 % dels parcs empresarials valencians, així com la simplificació de la burocràcia i incentius fiscals per a evitar la fugida d’empreses.

