La Fura broda el Carmina Burana

Només la Fura dels Baus és capaç de convertir el Carmina Burana en un bon número de cabaret parisenc i eixir exitós en l’intent. No hi ha reptes menors per a la companyia catalana, és igual actuar en un estadi olímpic, Les Arts o el coquetó Olympia. Igual que actualitza els clàssics a l’escena moderna, és capaç d’omplir l’espai amb l’ofici d’una tramoia única. Sempre sorprenent, amb l’ús de mecanismes d’atracció per a impactar en tots els sentits de l’espectador, amb el visual en primer pla, seguit de prop dels sensacionals efectes sonors, en què la mescla de la tecnologia amb l’orquestra i les veus es fonen en una ressonància envolupant. Un encert que sembla senzill, però que requerix una tècnica que dominen a la perfecció els de La Fura. L’exigent direcció escènica de Carlus Padrissa i la direcció musical de César Belda es completa amb un elenc de sopranos i barítons, en el qual sobreïxen les actuacions de Lorenzo Moncloa i Amparo Navarro, acompanyats d’un cor amb la impagable veu de Yerim Jung i els tenors. Un conjunt al qual s’unix una coreografia senzilla, però efectista, que recrea els passatges més íntims del Carmina per a completar eixe passeig dels monjos errants i llibertins que proclamen l’alegria de la vida sense regles establides.

Eixos capritxos de la fortuna d’una de les cantates més populars de la música clàssica, l’ha convertit La Fura en un dels seus èxits més grans, un espectacle vital i enèrgic des de 2009. Aquelles impactants escenes, efectes especials que va parir llavors Carlus Padrissa és un carrusel escènic que millora amb el pas del temps, amb les actualitzacions oportunes. El gran cilindre sobre l’escenari rodeja l’orquestra adequada i amb la percussió adequada, mentres s’hi projecten unes imatges que il·lustren l’obra de principi a fi. La lluna gegant, el desglaç, les cascades d’aigua, l’èxtasi floral o la verema en directe destaquen la sensualitat d’aquell còdex bavarés d’uns 300 poemes, escrits en llatí, alemany i francés.

Carmina Burana es representa en el teatre Olympia fins al 16 de febrer / Bofill

Una composició lírica que insistix en l’interés pels plaers terrenals i l’amor carnal sense descurar l’obligada satírica cap als estaments socials i eclesiàstics de l’època, que una dotzena de segles després es poden identificar perfectament en l’actualitat. Eixes cançons han passat per la cuina escènica de La Fura dels Baus perquè veus, instruments i imatges màgiques creen un espectacle impactant que continua gaudint del reconeixement d’un públic entregat des de l’eixida del cor pel pati de butaques, a on, a més, l’embruixament de la flauta de Cristina Santirso, el vestuari i la caracterització fan que la xutada escènica et reconcilie amb l’art.

Només queden cinc sessions a l’Olympia. No se la perden.

