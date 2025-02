El Govern també inclourà en les ajudes els vehicles desapareguts en la dana

Representants de l’Associació de Damnificats per la Dana Horta Sud s’han reunit amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, per a abordar diversos temes que preocupen el col·lectiu veïnal i atendre algunes de les seues reivindicacions.

Durant les més de tres hores que va durar la trobada, els afectats van traslladar diversos problemes que continuen patint els veïns, com el retard en el cobrament de les ajudes o les dificultats per a localitzar alguns vehicles. “Moltes persones seguixen sense saber a on estan els seus cotxes i no poden tramitar les ajudes”, informa el president de l’Associació, Christian Lesaec.

Els vehicles desapareguts optaran a les ajudes

Precisament, respecte a este últim punt, Bernabé va avançar als assistents que estan treballant en una alternativa que garantirà l’accés a les indemnitzacions per la pèrdua de vehicles, fins i tot en aquells casos en els quals els afectats no hagen pogut trobar-los, segons es va comprometre la delegada amb els assistents.

Estes mateixes fonts assenyalen a Levante-EMV que la previsió és que, en estos casos, els vehicles desapareguts seran qualificats de sinistre total. Respecte als terminis, seria “a partir del mes que ve” quan esta mesura podria posar-se en funcionament, segons es va comentar durant la reunió, atenent així una de les principals reivindicacions del col·lectiu de l’Horta Sud.

“Han mostrat molta empatia”

El també afectat valora “positivament” la cita a la qual van assistir després de ser convocats per l’equip de Bernabé. “Ha pres nota d’algunes coses que desconeixia i ens ha aportat algunes dades interessants”, afig, al mateix temps que subratlla l’“empatia” mostrada per la delegada i pel seu equip.

Pilar Bernabé durant la reunió amb representants de l’Associació de Damnificats per la Dana / L-EMV

“S’han compromés al fet que cap valencià es quedarà sense cobrar les ajudes, independentment de la seua situació, i s’han mostrat disposats a ajudar-nos en tot el que tinga relació amb la reconstrucció”, afirmava després de la trobada el president d’este col·lectiu d’afectats que s’ha querellat contra cinc membres del Consell i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

Una trobada “llarga” amb “moments de tensió”

Admetia, això sí, “diferències”, “moments de tensió” i “algunes explicacions que no ens han convençut”, per la qual cosa ara seran els associats els que decidiran el full de ruta que seguiran en les pròximes setmanes, una vegada se’ls trasllade en la pròxima assemblea els punts abordats durant l’“intercanvi d’idees” d’este dijous.

Per la seua banda, des de Delegació de Govern valoren positivament el diàleg mantingut amb els damnificats durant esta trobada que “ha sigut molt llarga i molt dura en alguns moments per alguns dels temes que s’han tractat”, assenyalen fonts de l’equip de Bernabé consultades per este diari.

