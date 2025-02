L’Ajuntament de València recorrerà al Banc Europeu per a construir les 227 vivendes a les quals va renunciar l’adjudicatària

La cessió a tercers del dret de superfície sobre el sòl per a la construcció de vivenda assequible, un dels tres pilars del Pla + Vivenda del Govern de M. José Catalá a València juntament amb les permutes de sòl per vivenda feta i la compra directa, se n’ha anat en orris. La renúncia de l’única empresa que es va presentar a la licitació de quatre parcel·les per a la construcció de 227 vivendes protegides a la Torre-Faitanar i Nou Moles davant de les acusacions de possible pelotazo per part del Grup Municipal Socialista obliguen l’Ajuntament a acudir a finançament europeu per a impulsar estes promocions en un moment de crisi residencial.

La Regidoria d’Urbanisme estudia sol·licitar al Banc Europeu d’Inversions (BEI) l’ampliació de la línia de crèdit amb 27 milions d’euros concedida en la legislatura passada, concretament en 2020, a l’empresa d’actuacions urbanístiques (Aumsa) per a la construcció de 323 vivendes assequibles. L’empresa municipal va activar, l’any passat, els primers 10 milions d’euros del citat préstec per a la construcció d’una promoció a Tarongers.

Com va avançar Levante-EMV, SFI Consulting, propietat de Javier Timoner, marit de la diputada del PP Alma Alegre, va ser la única empresa que es va presentar a la licitació del dret de superfície de les quatre parcel·les oferides per l’Ajuntament per a la construcció de 227 vivendes de protecció pública destinades a lloguer. El Grup Municipal Socialista va acusar per això el govern de M. José Catalá de propiciar un pelotazo urbanístic per valor de 155 milions d’euros a la citada empresa vinculada al PP. El mateix Timoner explicava en la carta de renúncia dirigida a l’Ajuntament que el finançament extern que s’havien assegurat per a la promoció de les vivendes assequibles s’havia retirat davant de les “insídies” difoses pels socialistes. “La fugida del capital necessari —per a escometre les obres— és conseqüència d’estes insídies i falsedats, que han projectat ombres sobre l’honradesa de qui ha concorregut a esta licitació pública, disposat a arriscar els seus diners en un procés obert i transparent”, ha assegurat l’empresari.

El portaveu socialista, que esta setmana ha mostrat la seua satisfacció per desactivar el pelotazo, va portar la licitació a l’Oficina Antifrau del Síndic.

L’alcaldessa ja va anunciar esta setmana que l’Ajuntament no renunciarà a la construcció d’estes vivendes. “Ho executarem mitjançant execució directa, desenrotllant eixe sòl progressivament”. Ho farà el Departament d’Urbanisme de manera directa, erigint-se com a promotor si fora necessari, o bé a través de l’empresa municipal Aumsa, va dir Catalá. El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, insistix en el fet que s’estan estudiant opcions, encara que la intenció és buscar finançament europeu per a promoure, a través d’Aumsa, que enguany compta amb un pressupost de 38 milions d’euros, almenys una part de les vivendes, possiblement l’edifici de 20 altures i 90 vivendes previst a la Torre. Per al desenrotllament de les altres tres parcel·les a Nou Moles, es buscarà promoure-les amb recursos propis, via pressupostos, o mitjançant la col·laboració publicoprivada.

“El PSPV ha fet molt de mal, perquè no només no ha construït vivenda quan governava, sinó que, a més, les dinamita quan ja no governa”.

Com siga, el regidor d’Urbanisme assegura que construir estes 227 vivendes “costarà 40 milions” a l’Ajuntament. “Si haguera sigut el negoci, la ganga i el pelotazo que asseguraven els socialistes hi haguera hagut cues i només en va vindre una”. “Quan el fons d’inversió que l’acompanyava comença a vore un senyor amb una acta de regidor que diu que hi ha una trama i que hi ha un pelotazo s’espanta i se’n va”, resumix Giner, que assegura que el portaveu socialista, Borja Sanjuán, “ha fet molt de mal, perquè no només no ha construït vivenda quan governava, sinó que, a més, les dinamita quan ja no governa”.

Esta empresa, SFI Consulting estava disposada a invertir, gestionar i, després, revertir a la ciutat les vivendes, i ara tot això s’ha perdut”. Aumsa i la Regidoria de Vivenda poden promoure vivendes, però l’actual regidor d’Urbanisme és partidari d’acudir al múscul de la inversió privada per a agilitzar la construcció. “Construir un edifici tarda dos anys i si vols fer-ho de pressa hem d’acudir a estar fórmules. Les acusacions infundades ens costaran ara 40 milions d’euros”. “Jo, si per la meua culpa, per no haver mirat l’expedient i per passar-me’n de frenada, es deixaren de fer 200 vivendes en una situació com l’actual, just en el moment en què és la principal preocupació, deixaria la meua acta de regidor”, assegura Giner.

L’estudi de servicis viaris econòmics elaborat, per encàrrec de l’Ajuntament de València, per l’empresa Raizde3, calcula, com va informar Levante-EMV, que les adjudicatàries del dret de superfície obtindran, pels arrendaments de les vivendes, els garatges i trasters, uns ingressos de 315 milions d’euros, mentres que la inversió que caldria realitzar ascendirà a 82 milions d’euros (incloent els costos de construcció i de manteniment i reposició). Els beneficis “nets”, després d’impostos, per a les empreses que es queden amb estos sòls s’estimen en 155 milions d’euros. La rendibilitat al llarg dels 65 anys prorrogables a deu més d’explotació de les vivendes quedaria així garantida i se situa en un 300 % que s’elevaria al 900 % si, en comptes d’acudir a finançament, es recorre a fons propis. La cessió de drets de superfície és un dels pilars del Pla + Vivenda de l’alcaldessa que preveu incorporar 954 vivendes al parc públic de vivendes de protecció pública.

