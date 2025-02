L’alt nombre de contagis de grip no “dona una treva” a centres de salut i hospitals

La temporada de grip seguix sense arribar a la fi a la Comunitat Valenciana. El nombre de contagis continua sent elevat. És veritat que la situació s’ha estabilitzat en les dos últimes setmanes, amb un descens lleu del nombre de contagis, però la incidència continua sent de 1.036,8 casos per cada 100.000 habitants, segons les dades de l’informe Sivira publicat ahir. De fet, en els últims set dies, només cau 43,5 punts, menys de la mitat que la setmana anterior.

La principal conseqüència d’este “altiplà” en la incidència és que la pressió assistencial en els centres de salut i hospitals continua sent elevada. En els primers, la demora mitjana per a aconseguir una cita amb el metge de família és d’uns dotze dies, només tres menys que a mitjan mes de gener, segons la consulta realitzada per Levante-EMV en quasi una vintena d’ambulatoris. A Benetússer, ahir no hi havia cites disponibles a través de l’app GVASalud, i en uns altres com el de Foios o Llíria, la primera cita disponible és per al 24 de gener, d’ací a 11 dies.

És cert que, com sol ser habitual, la disponibilitat de cites depén de l’agenda de cada facultatiu en particular i això provoca que, en un mateix centre, es produïsquen diferències. Ocorria en el Centre de Salut de Guillem de Castro, a on els pacients podien aconseguir cita bé el dia 18, bé el 24, segons el metge assignat. El decalatge era de sis dies.

Pressió en els hospitals

En els segons, es registren pics assistencials en Urgències i esperes de fins a 48 hores per a aconseguir un llit en planta. CCOO ja va denunciar dimecres la saturació del servici en l’Hospital La Fe, amb un excés de pacients. En el comunicat, el sindicat relatava que s’havia començat a situar pacients en llits en els passadissos, al costat dels vestuaris del personal. A més, ahir dijous, hi havia 23 pacients a l’espera d’un llit en planta. Aprofitaven per a criticar la “falta de planificació” i la “negativa a formalitzar contractes de reforç” per part de la gerència del departament. Sanitat assegura haver realitzat 150 contractes de dos mesos en plena onada de grip.

La situació es repetia en altres centres. A Alzira, hi havia 30 persones esperant poder ser ingressades. A Orihuela, n’eren 14. I a Dénia, prop d’una desena. En l’Arnau, per exemple, el temps mitjà per a poder tindre llit és de quasi 40 hores. La situació és, això sí, menys preocupant, quant a nombres totals, que fa un mes. Llavors, l’Hospital General va acumular fins a 74 pacients a l’espera de tindre un llit disponible.

A l’espera d’una caiguda de la corba

Malgrat l’estabilització de la transmissió dels contagis, l’informe Sivira mostra diversos indicadors que conviden a pensar que este “altiplà” vindrà seguit d’un descens i no d’un nou repunt dels contagis. La incidència cau en les dos franges d’edat amb pitjors dades, els menors entre 0 i 4 anys i entre els de 5 i 14 anys. Són els que actuen, habitualment, com a vectors de transmissió.

En addició, es produïx un retrocés en els contagis tant de grip, virus sincicial com covid. La grip és la malaltia que registra un descens més fort, al caure la seua incidència en 11,6 punts i situar-se en 239,5. Per la seua banda, la covid marca un registre insòlit amb incidència 0.

D’altra banda, també disminuïx la incidència de casos greus. L’actual és de 21,1 punts enfront dels 22,5 de fa set dies; són 1,4 punts menys. Cau en totes les franges d’edat i, sobretot, en la franja de més de 80 anys, en la qual es registra un descens de 14,5 punts.

