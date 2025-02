El somni de la segona Copa

Des que, en 1998, aquell mític equip dirigit per Miki Vukovic va alçar el trofeu de campions de Copa a Valladolid, cada any, el València Basket acudix fidel i testarrut a la seua cita amb el torneig del KO (en 26 anys només ha faltat en dos ocasions: 2007 i 2012) desitjós de tornar a reviure eixe moment històric. Un objectiu que ja es resistix massa anys. Las Palmas serà enguany la plaça per conquistar. Al València Basket li toca tancar la ronda de quarts de final de la Copa del Rei i, a més, contra l’equip amfitrió, el Dreamland Gran Canària, que, fent honor al seu patrocinador, somia de conquistar a casa la seua primera Copa. El gran inici de temporada taronja havia disparat una eufòria que en els últims dies s’ha tornat en prudència. Cosa que pot afavorir el València Basket, equip que, en els últims partits, no ha pogut brillar al seu nivell i que aspira en la Copa a recuperar la frescor d’un estil de joc que quan funciona és pràcticament imparable. Rebot ofensiu, córrer, possessions curtes, metrallar la cistella rival. Eixa és la consigna dels taronja per a aconseguir el pas a les semifinals, en què s’enfrontarien al guanyador del duel entre Reial Madrid i Baxi Manresa que obrirà hui la jornada en el Gran Canària Arena.

El València Basket afronta la Copa sense Sergio de Larrea, que es recupera d’una subluxació de muscle, però Pedro Martínez sí que podrà comptar amb Stefan Jovic, encara que el base serbi arrossega encara molèsties lumbars, i amb Jean Montero, al qual una grip li ha impedit jugar i entrenar amb normalitat fins a este dijous. Per precaució també ha viatjat a Las Palmas Lucas Marí com a tretzé home. Mentres, el Gran Canària, dirigit per Jaka Lakovic, compta amb la important baixa de Carlos Alocén a causa d’una lesió greu de genoll que ha portat el club a fitxar Ziga Samar per a cobrir la seua baixa.

El duel entre valencians i canaris reedita el que van viure els dos equips la temporada passada també en quarts de final de la Copa del Rei. En aquella ocasió, el València Basket s’emportava el triomf en la pròrroga per 81-89. En cinc ocasions s’han enfrontat els dos equips en la Copa del Rei, amb balanç favorable als valencians, que han vençut en quatre d’eixos cinc duels, si bé en l’ocasió que van guanyar els illencs va ser en l’edició en la qual es van plantar en la seua única final en 2016, en la qual queien contra el Reial Madrid.

Nou equipament

El València Basket estrenarà hui, per a l’ocasió, un nou uniforme en el qual lluiran el nom de la seua nova casa la pròxima temporada: el Roig Arena, un pavelló que, a més, quasi amb seguretat, albergarà la Copa de 2026. Els taronja tractaran de trencar el malefici que sembla perseguir-los en la pista canària, a on ha caigut en les seues últimes nou visites de lliga, l’última el passat 27 de desembre (97-94). L’última vegada que va guanyar a Las Palmas va ser en 2016. En les seues 25 participacions coperes, el València Basket va superar els quarts de final en 13 ocasions i ha disputat cinc finals.

Més de 350 aficionats

Més de 350 seguidors acompanyaran el València Basket en la seua participació en la Copa del Rei. El València BC va traure a la venda en el seu moment un reduït nombre d’abonaments, però, com ja ha sigut habitual en les edicions anteriors, el gros dels abonaments per al torneig del Gran Canària Arena es van vendre en un procés general.

En esta ocasió, no hi ha viatge organitzat i els seguidors viatjaran a Las Palmas pel seu compte. El fet que quasi tots els desplaçaments siguen amb avió fa que, a diferència d’altres edicions en la Península, vaja a ser més complicat que, si l’equip de Pedro Martínez passa a les semifinals o a la final, es puga sumar un elevat nombre de seguidors valencians.

