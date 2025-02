El xiquet que van trobar en la planta de residus de Guadassuar era un fetus de sis mesos de gestació

La Guàrdia Civil investiga la troballa d’un fetus humà sense vida en la planta de tractament de residus de Guadassuar, que va arribar a eixe punt dins d’un dels camions de recollida de residus urbans de tota la comarca de la Ribera. De moment, es desconeix en quin dels vehicles va arribar el cadàver al recinte, encara que, al tractar-se d’una planta tecnològicament capdavantera, els agents del Grup d’Homicidis de la Comandància de València possiblement poden delimitar amb bastant exactitud la procedència o, almenys, la ruta seguida.

La troballa es va produir cap a les huit del matí d’este dijous, quan un dels operaris va localitzar el fetus, un xiquet de rostre blanc, en una de les cintes que introduïxen les restes des del fossat al qual l’aboquen els camions a l’interior de la planta, en els primers punts de selecció dels residus.

Encara tenia el cordó umbilical

Només adonar-se que es tractava del cos sense vida d’un fetus humà i no d’un ninot, van donar avís al responsable de la planta, i este, al telèfon d’Emergències 112, la qual cosa va posar en marxa el protocol de morts violentes. El cos sense vida del xiquet va ser alçat pel forense de guàrdia amb autorització de la jutgessa d’Instrucció 7 d’Alzira, també en funcions de guàrdia, i traslladat a l’Institut de Medicina Legal de València, a on se li practicarà l’autòpsia este divendres per a establir les causes de la mort.

Els investigadors enviaran les mostres d’ADN que se li prenguen al xiquet i al cordó umbilical durant l’examen forense al laboratori central de Criminalística de la Guàrdia Civil, amb seu a Madrid, amb la finalitat d’intentar identificar la mare del bebé, en el cas que el seu perfil genètic estiga inclòs en alguna base de dades.

Els forenses han conclòs ara com ara, a falta de conéixer el resultat de totes les proves post mortem, que es tracta d’un fetus humà de sexe masculí, d’entre 20 i 24 setmanes de gestació —uns sis mesos—, i ara hauran d’establir les causes de la mort, és a dir, si va nàixer viu o no i perquè es va produir la defunció. Així mateix, tractaran d’esbrinar si es tracta d’un enllumenament prematur o d’un avortament, espontani o no.

Pentinar hospitals i consultes

De moment, i a l’espera d’eixes dades clíniques, els agents del Grup d’Homicidis de la Guàrdia Civil han començat a rastrejar hospitals, clíniques i consultes de ginecologia i obstetrícia per a tractar de saber si la mare ha arribat a fer alguna visita mèdica durant l’embaràs o si en algun d’eixos punts d’atenció sanitària han rebut alguna dona amb símptomes d’un part recent.

Al mateix temps, estan en contacte amb els responsables de la planta per a intentar delimitar, a partir de l’hora de la troballa, de quin muntó agafat pel polp en el fossat per a hissar les restes fins a la cinta procedia el cos, la qual cosa podria ajudar a delimitar en quin camió va arribar.

La planta de Guadassuar, una de les més modernes de València, amb un sistema totalment informatitzat, obliga a fitxar cada camió, que és pesat abans i després d’abocar les restes en eixe fossat, segons explica en la seua web l’empresa que l’explota.

Si els agents aconseguixen reduir el nombre de camions “sospitosos”, és probable que aconseguisquen esbrinar, almenys, en quin municipi de la Ribera va ser llançada la criatura al contenidor de residus, la qual cosa ajudaria a trobar els responsables d’esta acció.

