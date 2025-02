Bernabé aparca el funeral d’estat fins a localitzar els desapareguts

Hi haurà funeral d’estat per les víctimes de la dana, però este no té data ni sembla que la tindrà en els pròxims dies, ja que, de moment, la prioritat de les autoritats està a trobar les tres persones que continuen desaparegudes, però que es consideren per mortes, ja que han passat 90 dies sense tindre notícies d’ells.

Així ho va explicar ahir la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que va assenyalar que “sens dubte, les 227 víctimes de la dana del 29 d’octubre mereixen tot el reconeixement dels espanyols i el treball permanent del Govern”, encara que va insistir que “en este moment, una de les principals missions és trobar les tres persones desaparegudes i donar-li pau a eixes famílies que estan cada hora i minut desitjant trobar el cos”.

Les seues declaracions als mitjans de comunicació després de participar en la 2a edició de la Carrera Solidària Ruta 091 van servir de resposta a la petició de familiars de víctimes de la dana que demanen que s’organitze un funeral d’estat civil. “Per descomptat que les víctimes mereixen un reconeixement i un homenatge per part de tots els espanyols”, va indicar quan li van preguntar per esta petició, després de la qual va insistir que el Govern central “ho té molt clar des del primer dia”.

No obstant això, la delegada del Govern va assenyalar que “desconeix la data” en la qual podria tindre lloc este acte, però va subratllar que sí que pot dir “el que es fa en este moment”: “Ara estem centrats a trobar els cossos de les altres tres persones que queden pendents”, va concloure, després de recordar que divendres es va trobar el vehicle d’una de les persones mortes.

El possible funeral d’estat seguiria la línia del que es va celebrar després de la pandèmia de la covid. De moment, respecte a la dana, l’únic acte d’homenatge oficial per les víctimes va ser el del passat 9 de desembre en la catedral de València en forma d’una missa funeral. A este van assistir familiars dels morts i va comptar amb la presència dels reis d’Espanya, Felip VI i Letícia, així com representació de la Generalitat, del Govern d’Espanya i d’altres governs autonòmics.

