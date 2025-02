Bielsa emularà el míting de l’“esperit de Xirivella” de Sánchez per a acabar la seua campanya

La imatge de més de mil simpatitzants enfront de la façana de l’ajuntament de Xirivella escoltant (quasi adorant o devorant, segons el moment) Pedro Sánchez, llavors exsecretari general del PSOE i exdiputat del Congrés, és part de la iconografia dins de la militància socialista, el símbol de les cendres sobre les quals el hui president del Govern va mostrar la seua capacitat de resurrecció per a acabar escrivint el seu “manual de resistència”. Eixa instantània és la que vol repetir quasi una dècada després Carlos Fernández Bielsa com a cirereta per a la seua campanya per dirigir la província de València.

L’actual líder provincial i candidat a la reelecció s’ha reivindicat, des de la seua presentació, com el “candidat de la militància” enfront de l’“aparell”, en referència a la disputa que manté amb la direcció de país que lidera Diana Morant i el sector més pròxim de la qual s’ha posicionat al costat de l’altre candidat, Robert Raga. La dicotomia a la qual apel·la Bielsa és la mateixa sobre la qual el hui president del Govern es va impulsar per a aconseguir una victòria que en aquell moment semblava impensable, una retòrica que l’alcalde de Mislata vol portar més enllà de les paraules.

La candidatura que encapçala Bielsa farà de la conjura de l’anomenat “esperit de Xirivella” un acte, tal com assenyalen fonts del seu equip. Serà, indiquen, un míting en la plaça de la Concòrdia, la mateixa en la qual Sánchez va iniciar en 2016 la seua remuntada, a on es troba la seu de l’ajuntament d’este municipi, i la previsió és fer-lo cap al final de la campanya, que començarà de manera oficial esta setmana i acabarà la següent per a votar el 2 de març. La meteorologia apareix com a únic factor advers, la qual cosa ha impedit tancar la data.

Bielsa s’abraça amb Manolo Mata en l’acte de presentació de la seua candidatura / Francisco Calabuig

La invocació a repetir l’“esperit de Xirivella” la va fer un dels seus protagonistes en la presentació de la candidatura de Bielsa fa dos setmanes: el diputat i exalcalde de la localitat, Míchel Montaner. “Reviurem el que va passar a Xirivella en 2016”, va dir en el seu discurs de presentació. Montaner, membre d’Esquerra Socialista, va ser un dels organitzadors de l’acte de suport a Sánchez, quan encara no estaven convocades les primàries, i fins i tot va escriure un llibre del tema, una cita en la qual, no obstant això, i malgrat el seu simbolisme actual, no va estar Bielsa.

En aquell moment, el ja llavors alcalde de Mislata es va alinear, igual que van fer la majoria de càrrecs de llavors en el PSPV, amb la candidatura de Susana Díaz. No ho van fer ni el citat Montaner, ni José Luis Ábalos, principal suport de Sánchez en eixe moment, ni el llavors síndic de les Corts, Manolo Mata. El seu és un dels noms amb pedigrí intern que permeten reviure eixe esperit. L’exvicesecretari general del PSPV va acudir a l’acte de fa quasi una dècada i ha mostrat el seu suport a Bielsa per a estes primàries.

Agenda intensa de Raga

L’acte de Bielsa preveu tancar una campanya que començarà esta setmana de manera oficial, quan el Comité de Garanties valide els avals presentats pels dos candidats. Per a això, l’altre candidat, Robert Raga, presenta ja una agenda de màxima intensitat. Este dilluns, visitarà Sedaví amb el punt de mira en la resposta que s’ha donat a la dana per tractar-se d’un altre municipi afectat per la dana, igual que Riba-roja del Túria, ajuntament que governa Raga. Dimarts viatjarà fins a Madrid per a reunir-se amb diputats en el Congrés i treballar en la connexió entre la cambra baixa i la Diputació de València.

A partir d’eixe moment s’obriran 10 dies de petició de vot fins al 2 de març, a on hi haurà l’habitual presentació d’equips, visites a agrupacions, actes quasi a escala electoral i mobilització de la militància davant d’una disputa que es presenta absolutament igualada (tal com s’ha evidenciat només amb els esdeveniments de presentació i l’arreplega d’avals) i que es decidirà per un grapat de vots.

