Desenes de persones marxen contra la modificació de la Llei de l’Horta a Catarroja

Diverses desenes de persones van marxar ahir al matí a Catarroja per a protestar per la modificació de la Llei de l’Horta del Consell que consideren que desprotegix un terç del total del terreny d’horta, afavorix altres activitats terciàries i elimina el pla d’ajuda al sector agrari de la zona.

Així ho van denunciar tant els manifestants com l’entitat organitzadora, Per l’Horta, que ha impulsat esta acció per a visibilitzar que el canvi en la norma facilita, tal com assenyalen, la urbanització de zones d’horta inundades per la dana en octubre.

Facilita activitats d’oci i posa en perill l’agrària

La recent modificació de la Llei de l’Horta de València aprovada pel Consell, apunten, és “un retrocés greu” en la gestió de l’horta i “posa en perill la pervivència de l’activitat agrària, ja que facilita l’extensió de les activitats de turisme i oci”, assenyala Marc Ferri, membre del col·lectiu Per l’Horta.

En concret, el nou text de la llei afirma que “se suprimixen els límits imposats amb caràcter general en les places i aforament màxim d’activitats terciàries autoritzables”, de manera que “es deixa via lliure a qualsevol activitat terciària”, especialment restauració i activitats turístiques.

Concentració a Catarroja / L-EMV

El col·lectiu Per l’Horta recorda que, al llarg dels últims anys, dins del marc proteccionista de la llei de l’any 2018, ja s’ha incrementat la presència d’esta mena de negocis (restaurants, hotels, hípiques, entre d’altres), encara que la llei imposava limitacions que, “a partir d’ara, desapareixeran”, assenyalen. Destaquen que les activitats terciàries “tenen més rendibilitat que les agràries, per la qual cosa, en igualtat de condicions, desplaçaran l’agricultura, que ja té uns màrgens econòmics escassos”.

Derogació del pla de desenrotllament agrari de l’horta

El decret llei aprovat modifica 17 articles de la llei i 18 del Pla d’acció territorial de l’Horta, però, sobretot, “esborra d’una tacada tres capítols sencers”, denuncien des de Per l’Horta. Un d’estos, en concret el capítol VII, estava dedicat en exclusiva al pla de desenrotllament agrari de l’Horta de València. Este pla constituïa l’instrument estratègic específic per a l’horta que buscava com a finalitat la millora de les rendes per a les persones i les empreses que es dediquen a l’agricultura, garantint la rendibilitat econòmica de les explotacions agràries i, per tant, la supervivència de l’horta com a espai agrari.

Este pla va estar elaborat per la conselleria amb competències en agricultura, amb la col·laboració del Consell de l’Horta de València i amb la participació de la ciutadania, el teixit associatiu relacionat amb l’àmbit de l’horta, les entitats locals i sindicals agràries. Va ser aprovat en la primera sessió plenària realitzada pel Consorci del Consell de l’Horta de València, en 2020.

El pla ara derogat s’estructurava en tres eixos: el primer dedicat a la part productiva (producció, cadena alimentària, comercialització i consum), el segon dedicat a infraestructures agràries, equipaments i servicis i el tercer enfocat a la gestió de l’horta. El document incloïa un total de huitanta accions. Amb tot, conclouen, “l’arribada del Partit Popular al govern de la Generalitat ha suposat primer una retallada en els diners destinats i finalment la completa eliminació del pla agrari”, critiquen.

