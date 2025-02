El dolçainer i compositor del Verger Pasqual Salort aconseguix dos premis més: “Ha sigut una nit màgica”

Premis i emocions. El dolçainer i compositor del Verger Pasqual Salort Aguilar aconseguix que les seues composicions tinguen ànima. Ha conquistat nombrosos reconeixements. Ara, les seues dos últimes composicions, Mateu, batle i fuster, un homenatge al seu pare, i Tres a set, han guanyat el primer premi en el V Concurs de Composició de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana i el IV Concurs per a Dolçaina i Instrument Polifònic de la Diputació de València. El Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València va acollir, dijous passat, la gala d’entrega d’estos guardons. “Va ser una nit màgica que recordaré sempre”, ha expressat el músic del Verger, que ha conquistat fins i tot premis internacionals. A més de ser un extraordinari intèrpret i professor, Pasqual Salort està renovant el repertori de composicions per a dolçaina.

El músic interpreta una de les seues composicions / Levante-EMV

Mateu, batle i fuster va guanyar el primer premi en la modalitat de música de carrer per a colla de dolçaina i percussió. El músic ha explicat que este pasdoble és un homenatge al seu pare, que “va compaginar la seua passió per l’ofici de fuster i el servici públic, assumint amb orgull la responsabilitat de ser alcalde del Verger”. “Va ser ell qui em va obrir les portes de la música, com a soci fundador de la banda del poble”. Pasqual recorda que també ha dedicat un pasdoble a la seua mare, Roser (el va dirigir per primera vegada en esta gala de premis a València). Subratlla que el seu pare també es mereixia que expressara, a través de la música, el que significa per a ell. “Esta peça és un reflex de la seua essència i del seu compromís indestructible amb la família”.

El compositor dirigix els intèrprets / Levante-EMV

“Noves possibilitats sonores”

Mentres, el primer premi en la modalitat de dolçaina i instrument polifònic ha sigut per a Tres a set, una obra per a dolçaina i acordió que obri “noves possibilitats sonores”.

‘Mateu, batle i fuster’, un pasdoble que és pura emoció / Levante-EMV

El músic del Verger va donar les gràcies als alumnes de l’especialitat de dolçaina i percussió “pel seu esforç i passió”, així com al jurat i a les institucions que fan possibles estos concursos, en este cas, la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana i l’Àrea de Cultura de la Diputació de València.

A l’entrega de premis van assistir, entre d’altres, el diputat de Cultura, Paco Teruel, acompanyat del president de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, José Ramón Peinado.

