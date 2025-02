El gegant alacantí dels penjadors explora nous horitzons i aposta per la diversificació

Amb una trajectòria de 85 anys a la seua esquena, el grup alcoià Erum fa molt que s’ha consolidat com un dels principals fabricants de penjadors del món. Entre els seus clients figuren grans referents de la moda, com Inditex, Mango, H&M i El Corte Inglés, la qual cosa oferix una idea de la seua dimensió. En els últims temps, però, ha decidit ampliar horitzons i escometre una aposta decidida per la diversificació, la qual cosa s’ha traduït en una ampliació de la seua gamma de productes, endinsant-se en sectors com l’automoció, l’embalatge, la seguretat viària i la llar. Una política empresarial que ha contribuït de manera decisiva al fet que la facturació se situe en uns 130 milions d’euros.

El Grup Erum és una companyia familiar especialitzada en la injecció de termoplàstics, que s’ha convertit en un model global en la fabricació de penjadors. En l’actualitat, és la quarta generació la que es troba al capdavant, amb les germanes Coral i Blanca Erum Gregorio com a directores, al costat del seu germà Juan Manuel, i el seu pare, Juan Manuel Erum Pascual. “Si estem tan ben posicionats és gràcies a la nostra capacitat per a anticipar-nos a les necessitats del mercat i oferir solucions personalitzades que s’integren en tota la cadena de valor dels nostres clients”, assevera Coral.

Disseny personalitzat

En este sentit, el grup compta amb nou plantes de producció, en països com el Marroc, Turquia, Polònia, l’Índia, Bangladés i la mateixa Espanya, així com 22 centres d’operacions distribuïts estratègicament, la qual cosa li permet exportar a 130 països amb un servici àgil i adaptat a les necessitats de cada client. Un conglomerat que dona treball a més de 3.000 treballadors.

La companyia treballa per a diverses de les principals marques de moda internacionals, desenrotllant productes que, afig Coral, complixen amb els estàndards més alts de qualitat i responsabilitat mediambiental. “Apostem —subratlla— pel disseny personalitzat, desenrotllant productes que s’adapten a la identitat i les necessitats específiques de cada marca, sempre sota el concepte de l’ecodisseny, la qual cosa ens permet oferir solucions innovadores i responsables”.

L’aposta pels penjadors s’ha revelat com una història d’èxit, però el grup no s’ha quedat ací, i, en els últims temps, està immers en un ambiciós procés de diversificació. “Ens encanta explorar oportunitats noves i aplicar la nostra experiència en la injecció de termoplàstics en diferents sectors, sempre amb la mirada posada en la innovació i la millora contínua”, remarca Coral. Fruit d’eixe esperit emprenedor són la fabricació de peces per a l’automoció i l’embalatge. També, i això és el més recent, una nova divisió denominada Erum Home, amb un catàleg de productes enfocats a l’àmbit domèstic que “destaquen per la seua funcionalitat i ergonomia, i un disseny que el que busca és millorar la vida quotidiana de la gent”.

Un altre sector en el qual el grup s’està obrint pas és el de la seguretat viària, amb la balisa V16 Led One, un dispositiu de senyalització d’emergència connectat a la plataforma DGT 3.0 que serà obligatori per a tots els vehicles espanyols a partir de l’1 de gener de 2026. Està fabricat per complet a Alcoi, amb materials reciclats, i el seu desenrotllament, destaca Coral, “forma part de l’estratègia de creixement de la firma i consolida l’evolució d’Erum des d’un fabricant especialitzat en penjadors per a la indústria de la moda fins a un grup empresarial diversificat amb presència en múltiples sectors clau”.

I sempre baix un concepte de sostenibilitat, factor que la companyia considera fonamental en el seu procés de creixement. Blanca indica que les empreses tenen un rol essencial en la reducció de l’impacte ambiental i la transició cap a models industrials més responsables, especialment en sectors tradicionalment associats a alts nivells de contaminació. “Per a això —emfatitza— no ens limitem a millorar els nostres propis processos, sinó que anem més enllà, buscant influir en tota la cadena de valor i l’entorn que ens envolta”.

Entre les accions que duen a terme, destaquen una sèrie de programes pioners d’economia circular que implementen en 130 països, els quals integren l’ecodisseny, la logística inversa i principis que passen per reduir, reutilitzar, reciclar i reparar. “L’objectiu és assegurar que els nostres productes i processos minimitzen la seua petjada ambiental des de la seua concepció fins al final de la seua vida útil”, aclarix Blanca.

Un exemple són els projectes de recuperació i reutilització de penjadors, i el desenrotllament d’empreses de reciclatge i consultories mediambientals. La innovació en materials és un altre pilar d’esta estratègia, incorporant tecnologies avançades com la injecció per gas, la qual cosa permet reduir significativament el plàstic dels productes sense comprometre la seua qualitat ni la seua durabilitat. La firma, a més, participa activament en l’evolució de normatives i marcs reguladors, promovent noves llicències de sostenibilitat en mercats en què la regulació encara és incipient.

Plans de futur

En relació amb els plans de futur, Blanca assenyala que cada any duen a terme una anàlisi estratègica per a identificar països nous a on establir operacions, així com sectors emergents en els quals aplicar el saber fer de l’empresa en la injecció de termoplàstics sostenibles. “Eixa visió proactiva ens ha permés expandir-nos amb èxit en regions com Àsia, Àfrica i Amèrica, adaptant-nos als desafiaments culturals i reguladors de cada mercat”, manifesta, per a afegir: “La nostra visió a llarg termini no només preveu el creixement en termes de presència física, sinó també l’enfortiment d’aliances estratègiques i el desenrotllament de projectes que impulsen la transformació sostenible a escala global”.

