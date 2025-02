El Govern ja ha ingressat 658 milions als ajuntaments per a reconstruir infraestructures municipals

El Govern d’Espanya ha començat a ingressar, abans del que havia previst, els diners compromesos amb els ajuntaments per a la reconstrucció municipal. En concret, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciat este matí, des de Canàries, que s’han ingressat ja en els comptes municipals dels ajuntaments 658 milions. Cal destacar que el Govern d’Espanya ha aprovat l’enviament de 1.745 milions per als 78 municipis afectats per la dana del passat 29 d’octubre.

Amb este enviament, el Govern anticipa els terminis previstos. La idea era que, després de l’acceptació de l’acord durant este mes de febrer, els diners començaren a entregar-se a partir del 3 de març, aproximadament. El Ministeri, però, assenyala que, a mesura que estan arribant les peticions dels municipis, està ingressant els diners.

Encara que en les emergències el més habitual és que l’Administració general de l’Estat sufrague un 50 % dels danys en infraestructures municipals, en esta ocasió el Govern ha decidit escometre el 100 % del gasto, atesa la magnitud dels danys i l’impacte en la sostenibilitat dels municipis. Fins i tot el Govern ha posat a la disposició dels municipis l’empresa pública estatal Tragsa, per a ocupar-se de la tramitació i, fins i tot, de l’execució. Per posar en context, esta quantitat, els 650 milions desemborsats, ja supera el que executa l’Estat en un any en inversions en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

Relació amb la Generalitat

Torres, en declaracions als mitjans, ha posat este enviament com a exemple de l’aportació econòmica del Govern per a la reconstrucció. Amb este primer paquet de 658 milions per a inversions municipals, ja se superen els 3.000 milions desemborsats pel Govern.

En paral·lel, Torres ha allargat la mà a la Generalitat per a col·laborar, encara que ha censurat l’últim episodi de filtració d’un àudio esbiaixat amb una telefonada d’Aemet a Emergències de la Generalitat. “Allarguem la mà a la Generalitat per a caminar de la mà si és capaç de treballar amb lleialtat. Vorem si sense capaços de rectificar i tornar a la senda del treball conjunt”, ha assenyalat.

