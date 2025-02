Kejelcha frega el rècord del món en 10K de Castelló

No va haver-hi rècord del món en el 10K Facsa Castelló, però quasi. I qui sap si ho serà prompte. Yomif Kejelcha va deixar una carrera per al record. L’atleta etíop va aconseguir la segona millor marca mundial de la distància, a només set segons dels 26:24 que va aconseguir Rhonex Kipruto a València en 2020. Una marca que pot perillar si el TAS no accepta el recurs d’este per la seua sanció per dopatge, la qual cosa faria que el rècord del món passara a les mans de Kejelcha per la seua sensacional carrera d’ahir, en la qual va establir, a més, el rècord de la prova, que estava en 27:02 des de 2024.

Des dels primers quilòmetres, Kejelcha va imprimir un ritme molt alt. De fet, els primers cinc els va passar amb +1’ respecte al rècord del món, però ja havia avisat que fins a eixe quilòmetre 5 aniria a bon ritme i seria, a partir d’ací, quan faria l’esforç. I no va variar gens el seu plantejament, perquè va ser en el quilòmetre 6, amb 15:52, quan deixava arrere la seua llebre, l’atleta del Facsa Platges de Castelló Rodrigue Kwizera, i començava camallada a camallada a marcar el seu camí cap a un nou rècord.

Semblava que estava tot encaminat a superar-ho en la capital de la Plana. Malgrat la boira amb la qual va començar el dia, ahir, la ciutat, Kejelcha va córrer en solitari els últims quatre quilòmetres. Calia fer un últim esforç ja per l’andana del parc Ribalta. No es veia res, però l’etíop va esforçar-se fins a l’últim alé fins a travessar la línia de meta en 26:31. Segon va ser Kuma Girma amb 26:58, i, tercer, Brian Kibor, amb un temps de 27:05.

En dones es va imposar Medina Eisa amb 29:25 (segona millor marca de l’any) després de liderar la carrera en solitari durant tot el recorregut, seguida de Likina Amewab, amb 29:40, i d’Aynaddis Mebrathu amb 30:05. Quasi res.

Suscríbete para seguir leyendo