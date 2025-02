Les obres del passatge per als vianants del carrer Xàtiva acabaran a finals d’any, però el carrer Alacant s’obrirà abans de Falles

A finals d’any. Les obres del passatge per als vianants entre les estacions de metro de Xàtiva i Alacant avancen per a permetre la connexió entre els dos nodes de connexió de la xarxa de metro de la ciutat de València. El conseller d’Infraestructures, Vicente Martínez Mus, i l’alcaldessa de València, María José Català, han visitat, este matí, les obres d’este passadís subterrani, a on s’ha anunciat que el carrer Alacant tornarà a obrir-se provisionalment abans de Falles.

El tancament d’este carrer a conseqüència de les obres que s’estaven duent a terme en el subterrani ha sigut motiu de queixes tant per part de comerciants com veïns de la zona i ara sembla que tornarà a reobrir-se després de l’avanç de les obres. Concretament, entre el 8 i el 19 de març per a facilitar la mobilitat en el centre de la ciutat

Visita a les obres del canó per als vianants este matí / M. Á. Montesinos

En total, la inversió realitzada en este passatge per als vianants ascendix a 24 milions d’euros i es tracta d’una obra fonamental per a la connexió de la xarxa de metro de la ciutat i que permetrà el transbord entre les línies que arriben des del nord i oest de l’àrea metropolitana amb la zona de Russafa i Natzaret. L’obra s’engloba dins de l’adaptació de la prolongació de la nova línia L10 del metro. Van començar l’estiu de 2023 i ja haurien d’haver acabat.

