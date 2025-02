Més Aitana, 308 dies després

El 18 d’abril de l’any passat, Aitana Mas va xafar per última vegada les Corts per a participar en un ple. Ja havia començat el seu tractament contra el càncer i va rebre l’ovació i l’afecte dels diputats dels quatre partits amb representació en el Parlament autonòmic. Des de llavors, la malaltia l’ha mantinguda deu mesos de baixa. Serà dijous que ve, 20 de febrer, quan torne al ple de les Corts. Ho farà, 308 dies després, per a participar en la sessió de control al cap del Consell, Carlos Mazón.

“Torne a poc a poc. No estic per a desaparéixer de la meua casa i fer nit fora. He de vore com em senta el viatge i l’ambient que em trobe allí”, confessa Aitana Mas a les portes de la seua tornada. La crevillentina se sent nerviosa i amb ganes de “fer una abraçada” a gent que fa temps que no veu. Amb tot, el seu tractament contra el càncer es prolongarà fins a maig. “He d’equilibrar la part política amb la recuperació. Em queda el tractament i la rehabilitació. Les cites mèdiques no han acabat i seguisc sense tindre una vida normal”, comenta al respecte.

La intenció de l’exvicepresidenta de la Generalitat és reincorporar-se a la primera línia política de manera progressiva, amb l’objectiu d’estar a ple rendiment en setembre. Encara que, per a això, és conscient que l’evolució del càncer de mama serà determinant. “Al passar per la malaltia, certifique que tot en la vida és política. Per a curar-te d’un càncer necessites decisions polítiques prèvies a favor teu. I hi ha més factors associats: la situació econòmica, l’estabilitat, les càrregues familiars, la conciliació…”, assenyala la diputada.

Salut mental

La crevillentina també posa l’accent en la seua salut mental. “He d’anar dia a dia, sense fer molts més plans. Després vindran la reconstrucció i altres fases mèdiques. Són més lleugeres i la meua vida ja no està en joc, però també són pesades. I l’ambient crispat actual de la política em fa ser més cauta. No vull tornar de les Corts pitjor de com haja eixit de casa”, manifesta abans de compartir dos reflexions que poden semblar contradictòries, però que, una darrere de l’altra, tenen ple sentit. “Quan estava amb la químio, vaig dubtar molt si tornar a exercir la política”, explica, abans d’afegir: “Sentir-me vulnerable ha fet que m’acoste més a la política, ser conscient de la necessitat de bones pràctiques”.

En els deu mesos en què Aitana Mas ha estat de baixa, hi ha un fet que ha marcat l’actualitat política de la Comunitat Valenciana molt per damunt de la resta d’esdeveniments: la dana del passat 29 d’octubre a València. “Hi ha hagut errors per part dels dos governs, principalment del més pròxim i responsable”, considera la diputada de Compromís, que fa una crida a una reconstrucció immediata i també a una valoració a mitjà i llarg termini: “Cal mitigar els efectes del canvi climàtic, no és una cosa llunyana ni ens l’hem de prendre de broma. Hem d’asseure’ns tots els partits per a construir una base comuna i no estar tirant-nos la culpa els uns als altres”.

La malaltia l’ha portada a seguir el debat parlamentari i el cru enfrontament polític des de la distància. “M’agradaria que, igual que s’han preocupat per la meua salut, es preocupen els uns dels altres. No podem continuar injuriant l’ofici de polític, les faltes de respecte no ajuden a ningú”, expressa pocs dies abans que es produïsca la seua tornada a les Corts després de deu mesos de baixa.

Més enllà de la dana i els seus efectes, Aitana Mas posa l’accent en qüestions com la sanitat i l’educació públiques, i reivindica el llegat del Botànic en estos terrenys. “La dana també és una cortina de fum per a ocultar males polítiques. Hem d’esforçar-nos per les coses que fan que la ciutadania visca millor”, finalitza.

Suscríbete para seguir leyendo