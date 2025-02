Canals assumix la seua part per a accelerar l’obra antiinundacions de la carretera de Montesa

L’Ajuntament de Canals assumirà el manteniment del col·lector que la Diputació de València construirà per a solucionar els problemes d’inundacions que patixen els veïns de la Torreta i la carretera de Montesa quan plou amb intensitat. El govern que presidix Nacho Mira tenia previst aprovar la mesura en el ple d’anit, en un nou pas avant per a la consecució de l’anhelada obra que solvente la problemàtica. En la sessió plenària es donava compte de la proposta de l’Alcaldia perquè el consistori assumix la propietat, així com les competències en matèria de conservació i explotació de la infraestructura hidràulica per a l’evacuació i abocament d’aigües al riu Cànyoles, segons exposava l’orde del dia del ple municipal.

La carretera CV-598 entre Canals i Montesa durant un temporal de pluja / Perales Iborra

La Diputació de València adequarà la carretera CV-598, que unix Canals i Montesa pel barri de la Torreta del municipi canalí. La via patix inundacions amb episodis de pluja, en els quals l’aigua nega la carretera, cosa que dificulta el pas per esta i obliga a tallar el trànsit de vehicles en alguns moments, davant dels embassaments d’aigua que arriben a formar-se en la calçada. A més, els veïns de la Torreta, barri situat al costat de la carretera, també patixen les inundacions.

L’alcalde de Canals afirma que la Diputació “ja té el projecte i està resolent les expropiacions abans de començar l’obra”, en la qual la corporació provincial invertirà uns 5 milions d’euros, destaca Mira, que no va poder concretar encara quan començarà l’actuació. L’alcalde explica que “des del consistori ens encarregarem de netejar i realitzar el manteniment del col·lector que es construirà, i que evacuarà l’aigua al riu Cànyoles”. Nacho Mira indicava que el cost total de l’obra és a càrrec de la Diputació i que l’Ajuntament s’ocuparà de mantindre net el col·lector perquè evacue les aigües, segons l’acord entre les dos administracions. “El projecte ve de 2017, quan es va prevore amb un pressupost d’uns 3 milions d’euros, però, des de llavors, els preus han pujat i el projecte s’ha actualitzat amb una inversió prevista ara d’uns 5 milions d’euros”, remarca l’alcalde. L’obra serà, a més, una millora considerable de la carretera”. La CV-598 s’adequarà millorant les condicions de seguretat i accessibilitat. S’ampliarà la via, ara amb un carril estret per cada sentit. L’Ajuntament de Canals ja va demanar fa un any a la Diputació que reprenguera l’obra de la carretera de Montesa, un projecte en punt mort des de 2021.

Nacho Mira posava de manifest la importància de l’obra en la carretera de Montesa i la construcció del col·lector, “una obra que solucionarà el problema d’inundacions de la Torreta”, concloïa l’alcalde de Canals.

