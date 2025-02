Ens Uneix li arranca al PP tres llocs clau per als municipalistes en l’FVMP

En el volàtil mercat de valors de la política valenciana, especialment després de la dana que ha debilitat el PP i Carlos Mazón, Ens Uneix ha elevat la cotització de la seua acció d’or en la Diputació de València. Amb eixa solitària acta de diputada provincial ha aconseguit decantar la presidència per al PP (Vicent Mompó), codirigir la institució (amb la vicepresidenta Natàlia Enguix), lligar importants inversions de la Generalitat per a la Vall d’Albaida (15 milions en esta legislatura) i, des de hui, a més, entrar amb força en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

El partit que lidera l’exsocialista Jorge Rodríguez (alcalde d’Ontinyent) ha tancat un acord amb el PP que serà molt productiu per a Ens Uneix i per al moviment de sigles independents, Unió Municipalista, que està articulant. En concret, el PP mantindrà la presidència de l’FVMP amb Paqui Bartual, alcaldessa de Xirivella, però fa importants concessions.

Paqui Bartual, amb Vicent Mompó i Carlos Mazón / Levante-EMV

David García, alcalde de Nules (Centrats en Nules), l’altre important promotor de la Unió Municipalista, serà un dels tres vicepresidents de l’FVMP, plaça a la qual renuncia el PP. Els populars cediran una plaça en el Consell i l’Executiva (òrgans de direcció de l’FVMP), perquè García puga ser vicepresident. I perden la majoria en eixos òrgans.

A més, l’alcalde d’Alberic, el també independent Toño Carratalá (Ciutadans per Alberic), serà nou coordinador general de la Federació, una plaça de gestió. Carratalá és un expopular que dirigix el seu poble des de fa 13 anys amb el seu propi partit i molt ben considerat en l’àmbit independent.

Finalment, el més nou: Ens Uneix es queda amb la plaça que correspon a l’FVMP en el Consell d’Administració d’À Punt. És una plaça que el PP ja havia adjudicat i que ara haurà de retirar: una butaca important, l’únic que no pertanyerà a PP o Vox, ja que l’esquerra va renunciar a entrar, i que permetrà a Ens Uneix “vigilar” la gestió de la casa en la nova etapa. Ocuparà eixe seient el periodista Ricard Gallego, cap de gabinet de la Vicepresidència de la Diputació i un dels artífexs d’este acord.

Ricard Gallego, amb Jorge Rodríguez, a Ontinyent / Agustí Perales Iborra

Candidatura autonòmica en 2027

Amb este acord, tancat ahir, els partits municipalistes tindran per primera vegada representació en la Federació. L’assemblea extraordinària se celebra este dimecres. Este moviment, anticipat per Levante-EMV el 18 de gener, circula en paral·lel a l’impuls a un partit municipalista amb la vista posada en 2027.

La idea és que els múltiples partits que es presenten exclusivament en els seus municipis sumen forces dins de cada partit judicial, perquè els seus vots sumen per a les diputacions provincials. A més, ja parlen obertament de presentar-se a les autonòmiques, malgrat el llistó electoral del 5 %.

I tot va començar amb una acta de diputat per a la Diputació de València pel partit judicial d’Ontinyent el maig de 2023, que li va guanyar Ens Uneix al PP per tot just 17 vots. 17 vots als quals continua traient rèdit.

