Interior detecta una escalada dels delictes sexuals a Sagunt

El balanç de la criminalitat elaborat pel Ministeri de l’Interior per a les ciutats de més de 20.000 habitants oferix llums i ombres a Sagunt. Estes últimes se centren tant en els delictes sexuals com en el nombre d’infraccions penals de caràcter convencional, que registren màxims històrics. En qualsevol cas, l’índex de delinqüència en la capital del Camp de Morvedre es manté per davall de les mitjanes nacional (41 crims per cada 1.000 habitants), autonòmica (44,5) i provincial (46,3).

I és que, segons les dades recopilades en el sistema estadístic de criminalitat de la Secretaria d’Estat de Seguretat, esta taxa se situa a Sagunt en les 43,1 infraccions penals per cada 1.000 persones, al registrar-se, durant el passat exercici, 3.076 delictes convencionals. Entre les grans ciutats valencianes, València (65,3) i Gandia (53,3) es mantenen per damunt, mentres que per davall es queden Torrent (35,1) i Paterna (34,9).

Un 50 % més que en 2023

Este bon posicionament general de Sagunt s’ensorra amb els delictes sexuals, ja que, en 2024, se n’han denunciat 42, un 21 % més respecte a l’anterior rècord, establit amb 33 en 2022, i un 50 % més que l’exercici passat, sempre segons les dades del Ministeri de l’Interior, que es basen en la informació facilitada per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Comissaria de la Policia Nacional al Port de Sagunt / Daniel Tortajada

En el conjunt d’Espanya l’augment en estos delictes sexuals es queda en el 5,7 % respecte a 2023, des de la Secretaria d’Estat de Seguretat es destaca que “el percentatge del creixement dels delictes contra la llibertat sexual és clarament inferior a l’increment que s’havia observat en anys anteriors”. Ni això és consol per a Sagunt, a on, en 2023, es va registrar un retrocés del 17,9 % en esta mena de crim respecte a l’exercici anterior i les pujades més pronunciades fins a 2024 es limitaven al 31 % en 2021 i al 30 % en 2020.

Taxa per cada 10.000 habitants

Amb una mitjana de 3,5 al mes, la taxa per a esta mena de delinqüència se situa, en la capital del Camp de Morvedre, en els 5,9 per cada 10.000 habitants, molt per damunt de Torrent (2,6), Paterna (2,7), les mitjanes provincial (4,5) i autonòmica (4,7) i fins i tot València (5,5), i només pitjor que Gandia (6,4).

Entre els arguments per a explicar l’augment “sostingut” en la delinqüència sexual, des d’Interior insistixen que “en part, té relació amb les polítiques actives de conscienciació i de reducció de la tolerància social i personal enfront d’esta mena de fets delictius, que es traduïxen en una major disposició de les víctimes a denunciar-los i a posar els seus casos en mans de les Forces i Cossos de Seguretat, la qual cosa reduïx els nivells d’infradenúncia existents en relació amb estos tipus penals”.

Violacions

Esta és la manera també de justificar l’increment en les violacions, que a Sagunt es van quedar en 10 durant l’any passat, després que la mitjana fora d’una denúncia al mes fins a l’últim trimestre. En qualsevol cas, este registre establix un nou màxim històric, que anteriorment estava en tres. Una altra comparativa per a fer valdre estes dades és que en 2024 es van denunciar les mateixes agressions sexuals amb penetració que en el conjunt dels sis exercicis anteriors.

Suscríbete para seguir leyendo