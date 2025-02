Arriba l’hora de la veritat per a les jugadores de Rubén Burgos

Després d’haver superat de manera brillant la primera i la segona fase de l’Eurolliga, el València Basket afronta ara una eliminatòria clau que pot dur-lo fins a les semifinals de la màxima competició continental. Les de Rubén Burgos s’enfronten al potent CBK Mersin en les semifinals del play-in, que es disputen a anada i tornada. El primer partit serà demà dimecres a la Fonteta i la tornada es disputarà en la pista de l’equip turc el 26 de febrer.

Les taronja estan ja classificades per a la final six que se celebrarà en el pavelló Príncep Felip de Saragossa, però ara es juguen la classificació directa a les semifinals sense haver de disputar els quarts de final. Es tracta d’una de les innovacions d’esta campanya: en les semifinals del play-in s’enfronten els dos primers dels dos grups de la segona fase enfront dels segons de l’altre grup. Els guanyadors d’esta ronda jugaran les semifinals de la final six i els perdedors jugaran els quarts de final de la final six.

Els tercers classificats de cada grup de la temporada regular (segona ronda) s’enfrontaran als quarts classificats de l’altre grup en els quarts de final del play-in. Els guanyadors jugaran els quarts de final de la final six i els perdedors quedaran eliminats. Així, València Basket, que va quedar segon del grup F en la segona fase, es classificava per a les semifinals del play-in, a on es creua amb el primer del grup E, el CIMSA CBK Mersin. En cas de no superar esta eliminatòria, les de Rubén Burgos tindrien encara una oportunitat d’arribar a les semifinals de la final six en la ronda de quarts de final contra el guanyador de l’eliminatòria de quarts del play-in entre el Saragossa i el Bourges, encreuament que ja es disputaria a partit únic en el pavelló Príncep Felip, amb la dificultat afegida que, en cas de ser el rival el Casademont Saragossa, les aragoneses jugarien en casa.

El Mersin té una plantilla de gran qualitat, encara que les lesions poden minvar el seu potencial contra el València BC. La interior estatunidenc Natasha Howard, que, amb una mitjana de 18 punts i set rebots, va ser la seua gran estrela en les dos primeres fases de la competició, arrossega una lesió de muscle.

També té problemes físics Ragan Magarty. En el Mersin destaca també l’espanyola María Araujo.

Suscríbete para seguir leyendo